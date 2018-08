Director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente visitó y evaluó el hospital San José de Melipilla

El Director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, doctor Francisco Miranda, estuvo de visita en el hospital San José de Melipilla este jueves. En sus primeras declaraciones aclaró, que apenas tiene 15 días en el cargo y que fue nombrado por el presidente de la república Sebastián Piñera.

Asimismo agradeció el gran recibimiento que le brindaron en dicho centro hospitalario y recordó, que hace cuatro años ocupó ese mismo cargo por un breve periodo. En relación al hospital San José de Melipilla, aseguró, que se encontró con un equipo de salud que está sanado y con muchas ganas de salir hacia adelante.

“Reconocemos que hay deficiencias derivadas de los años que han pasado, el hospital se ha quedado pequeño y ha ido deteriorando; hace mucho tiempo se decidió construir uno nuevo pero por razones administrativas y que desconozco se ha ido atrasado demasiado el proyecto; sin embargo, actualmente estamos sacando adelante ese proyecto”, aseveró.

Igualmente el mencionado profesional de la salud, comentó que es importante destacar que existe un equipo técnico y de funcionarios que están comprometidos con la salud de Melipilla y agregó, que la idea es que la comunidad y los pacientes sepan que van a mejorar entendiendo que hay deficiencia.

“Nos estamos poniendo las pilas; vamos a hacer un cambio importante”, continuó diciendo el doctor Francisco Miranda, quien por cierto, no quiso entrar en detalles en cuanto a si habrá o no, cambios en el la administración del hospital de Melipilla, debido a que según sus palabras, están todos muy comprometidos.

“Por lo general siempre vienen cambios y ellos tienen que ser para mejor; en el caso del hospital de Melipilla, el proceso sin duda ha sido positivo y el equipo que hoy en día está es mucho mejor que hace cuatro años; hay más profesionales, más productividad y menos incidentes por lo que le agradezco a la doctora Monica Vittini quien ha hecho una labor muy importante y quien además está apoyada por sus funcionarios y la comunidad del hospital”.

“El Hospital de Melipilla es el menos que tiene merma en medicamentos vencidos”

En relación al reportaje transmitido por el Canal 13 donde mencionaron al hospital de Melipilla para destacar sobre los medicamentos vencidos, el doctor Francisco Miranda indicó que lamentablemente mencionaron el referido Establecimiento; no obstante, aclaró que la merma de medicamentos no es un problema de Chile ni de Melipilla sino que es un problema a nivel mundial; aunque, no dejó de considerarlo impactante ya que son muchos millones en pérdidas.

Consecuente con el tema, el Entrevistado resaltó que el hospital de Melipilla es el que menos tiene pérdida en cuanto a medicinas. “A nivel mundial las mermas van entre 3 y un 5% y en el hospital de Melipilla se registró un 0,9%, es decir, es uno de los hospitales que lo hacen bien”.

En cuanto al video, donde demuestran como supuestamente están botando los remedios, el doctor alegó que es un video antiguo donde lo que refleja no tiene nada que ver con lo que se relata; en consecuencia, “es una pena lo que se dijo en ese reportaje”.