Directora del hospital de Melipilla aseguró que Canal 13 no reflejó toda la información ofrecida y aseguró que están trabajando a favor de la comunidad

La doctora y directora del hospital San José de Melipilla, Mónica Vittini, hizo mención al tema de los medicamentos vencidos y sobre lo reflejado en el reportaje transmitido por el Canal 13 indicando que quizás fue un factor que usaron para ganar más sintonía.

Fue clara en decir que no quiere hacer mucha mención a lo que hizo ver el referido canal televisivo pero afirmó, que espera que la comunidad valore su hospital ya que, es un hospital que tiene y ha hecho mucha producción además de que constantemente se preocupan por sus pacientes.

En relación a los incidentes, Vittini argumentó que han mejorado destacando que siempre están dispuestos en seguir perfeccionando; incluso, previniendo por lo que, consideró importante siempre mantener una mentalidad positiva.

“Si me sentí un poco preocupada por el reportaje porque si yo soy la directora y la cara del hospital no me gusta estar en una situación así pero, hay bastante entendimiento ya que, en el trasfondo de todo no es algo que estamos haciendo mal, además dije y expliqué muchas cosas que en el reportajes no salieron donde se explicaron por qué y cómo se eliminan los productos”.

“El video fue grabado por un ex funcionario”

La doctora Vittini, no quiso dar el nombre de la persona que grabó el video y que le hizo llegar al Canal 13 pero detalló que se trata de un ex funcionario que está desvinculado del hospital.

“Esa persona tomó el video y encontró la oportunidad y lo sacó pero no lo comparto porque provoca daños; en todo caso, creo que las responsabilidades también están dadas por el canal que deben permitir aclarar mejor las cosas para que una comunidad no quede con una impresión tan herrada y que de repente, cuesta cambiar con el tiempo”, apuntó la Directora del hospital Monica Vettini.