Diputado Coloma presentó proyecto para que quienes causan destrozos a Establecimientos educacionales y ataquen a Carabineros “paguen”

El diputado Juan Antonio Coloma presentó un proyecto de ley el cual contempla que las personas que causan destrozos en los Establecimientos Educacionales, que le arrojan molotov a Carabineros, que incendian colegios, entre otros delitos no puedan recibir la gratuidad universitaria.

“Cuando el país hace un esfuerzo para que los estudiantes tengan oportunidad de prepararse profesionalmente no me parece justo que se vean privilegiados quienes atacan a Carabineros y atacan a los Establecimientos”, aseveró Coloma quien agregó, que dicho proyecto lo presentó junto a la bancada de la UDI con el objetivo de buscar que se sancionen y eliminen el beneficio de la gratuidad o simplemente no se les otorgue a quienes incurren en dichos actos.

Asimismo, señaló que no pueden permitir que ese tipo de delito se cometan y al mismo tiempo entregar gratuidad y es por eso, que consideró que la lógica tiene que ser cambiada; por consiguiente, enfatizó que apoya la teoría del “rompe paga”, es decir quién ataque a Carabineros y cause destrozos tiene que pagar y perder la gratuidad de estudios universitarios.