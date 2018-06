Alcalde, Iván Campos, felicita a alumnos beneficiados del Programa “Me Conecto para Aprender” y “Yo Elijo Mi PC”

1.070 computadores para estudiantes de séptimo básico de los colegios municipales y particulares subvencionados de la comuna, fueron entregados la mañana de hoy en dependencias del gimnasio del Liceo Hermanos Sotomayor Baeza, gracias a los Programas “Me Conecto para Aprender” y “Yo Elijo mi PC”.

En la ocasión, se asignaron 789 computadores para los colegios municipalizados, a través del programa “Me Conecto para Aprender”, y 281 a los establecimientos particulares subvencionados, por medio de “Yo Elijo mi PC”. Además, se regalaron a cada beneficiado pulseras tecnológicas para el monitoreo de la actividad física, iniciativa que forma parte del Plan Contra la Obesidad de la JUNAEB que busca cambiar la conducta de los jóvenes para que tomen conciencia sobre la importancia de llevar a cabo estilos de vida saludables.

Iván Campos, Alcalde de Melipilla señaló que en la actualidad la tecnología, especialmente, un computador, es fundamental para el aprendizaje y formación de los alumnos. “Estamos contentos, porque el Ministerio de Educación hoy entregó, a los menores de los colegios municipalizados y particulares subvencionados de séptimo básico, su primer computador. Ellos y familias se mostraron felices, así que esperamos sea una tremenda herramienta de trabajo para que los acompañe en lo que les queda de la básica, media y estudios superiores”.

Bárbara Soto, SEREMI de Educación dijo que esta es una de las actividades que como ministerio los hace más felices, sobre todo, al ver el rostro de los padres y estudiantes al recibir su primer computador. “Siempre he dicho que en esta comuna se han hecho muchos cambios y, en este sentido, valoramos la labor que realizan las 18 comunas rurales de la Región Metropolitana y, en educación, me he encontrado con experiencias como la de Melipilla, donde se hacen tremendos esfuerzos. Acá se ve la educación que uno ve cuando viaja a otros países a aprender: también la tenemos acá y hay que mostrarla al mundo”, concluyó.

Todos los computadores cuentan con 81 recursos instalados y con acceso directo desde el equipo para que los estudiantes puedan explorar, ejercitar y complementar lo aprendido en clases.