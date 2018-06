Diputado Coloma impulsa reactivación de proyecto de Metrotrén que une Santiago con Melipilla

*Parlamentario greamialista sostuvo reuniones con presidente de EFE y ministros de Transportes y Obras Públicas.

Con el objetivo de reactivar el proyecto de Metrotrén que une Santiago con Melipilla, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, sostuvo en los últimos días reuniones con la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, y con el presidente de EFE, Pedro Pablo Errázuriz, para impulsar la iniciativa que transportará a más de 40 millones de personas anualmente, y que forma parte de las propuestas de transporte del Presidente Sebastián Piñera.

El parlamentario gremialista, lamentó que el proyecto haya caído prácticamente en el olvido en la administración pasada. “Los cuatro años de la Presidenta Bachelet en materia de gestión del Metrotrén fue un desastre. No sólo no avanzamos, retrocedimos. Por eso, me reuní con la Ministra de Transporte, con el Ministro de Obras Públicas y ayer, con el presidente de Ferrocarriles. Vamos a impulsarlo de una vez por todas. En nuestro Gobierno, iniciaremos no sólo la licitación y la construcción del Metrotrén, sino que también estaremos pronto a terminarla”.

Por su parte, el presidente de EFE comentó que el proyecto “pasó por un periodo muy oscuro en estos cuatro años. Se detuvo, y el estudio de impacto ambiental se encontró con muchas dificultades, hubo una primera ICSARA con 2.400 consultas, y eso ha hecho que estemos todavía en la etapa de estudio de impacto ambiental. Nosotros además tenemos que corregir temas de ingeniería, y eso hace que estimamos que el proyecto y el EIA esté aprobado a mediados del próximo año”.

Tanto Coloma como Errázuriz adelantaron que una obra de esta envergadura se demora aproximadamente tres años en estar operativa, por lo tanto, estiman que es un tren que debiera estar operativo al término del gobierno del Presidente Piñera.