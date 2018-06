Pago puntual y justo además de respeto y dignidad exigen trabajadores de CTS Melipilla quienes están de paro

Los trabajadores de CTS Melipilla alzaron sus voces y en una manifestación pacífica dieron a conocer las irregularidades que al parecer, ocurren en dicha empresa como es la impuntualidad en el pago de sus salarios.

De este modo, un considerable grupo de trabajadores se concentraron en la Plaza de Armas y entre sus peticiones exigían salario justo, respeto y dignidad, debido a que, les parece injusto que pese a los mucho que trabajan ganen sueldo mínimo el cual lo reciben los días 10 de cada mes y en ocasiones, fuera de la fecha como les está ocurriendo actualmente que no han recibido el pago del mes.

Ramón Guajardo Pinto, presidente del sindicato CTS Melipilla al ser entrevistado contó que no es la primera vez que se atrasan en pagarles el sueldo, situación que los tiene inquieto debido a que, “con lo que ganamos no nos alcanza para el mes y eso, nos perjudica mucho porque tenemos cuentas que pagar y al no cancelarlas a tiempo nos hacen recargo”.

Adicional a eso, el Entrevistado comentó que están pidiendo conversar con el Gerente General de la empresa quien hasta el momento, no les ha dado la cara; sin embargo, el Jefe de Recursos Humanos de la misma, Luis Rodríguez, los llamó y pidió que retomaran sus labores pero éstos, no accedieron hasta que les den una respuesta positiva.

Guajardo enfáticamente argumentó que son alrededor de 200 trabajadores los afectados y que se mantendrán de paro hasta que les cancelen y logren conversar con el Gerente al tiempo que anunció, que no reciben otro beneficio más que el sueldo y que en uniformes están presentando deficiencias.

“CTS le falta el respeto a sus trabajadores y a la ciudadanía de Melipilla”

Para solidarse y brindarles apoyo, el concejal de Melipilla Juan González acompañó a los trabajadores y les hizo saber que apoya a la clase trabajadora y acotó, que es una falta de respeto lo que la CTS hace con sus empleados.

Asimismo aprovechó el momento para señalar que en Melipilla, muy poco son los concejales que defienden la clase trabajadora y acotó, que fue uno de los que votó en contra para que la Municipalidad no contratara a CTS pues, a su juicio le falta el respeto no sólo a sus trabajadores sino a toda la ciudadanía de Melipilla.

De igual manera, les dejó claro a los manifestantes que CTS tiene que pagarles cuando les corresponde les haya o no, cancelado la Municipalidad a ellos.

Inspección del Trabajo

Juan Francisco Rojas León, jefe de la Inspección del Trabajo también se apersonó a la protesta y les informó que si el Presidente del sindicato CTS les solicita que realicen una fiscalización a esa empresa la van a realizar sin ningún tipo de problemas tanto por el pago de beneficio por remuneraciones como por el salario que puedan recibir, ya que, son dos cosas diferentes.

Asimismo, provechó el momento para orientarlos en cuanto a cuales son sus derechos y deberes como trabajadores.