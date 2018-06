En Melipilla aplican plan para evitar que personas en situación de calle sufran las consecuencias del frío

En Melipilla a fin de brindarle atención a las personas en condición de calle, la Municipalidad tienen a disposición una línea telefónica para que puedan informar en caso de que visualicen y ubiquen a cualquier ciudadano en condición de calle y que amerite ayuda en cuanto albergue, alimentos y ropa.

La medida, se debe a le llegada de las lluvias y las bajas temperaturas por lo que, es necesario atender a esa población y para cualquier información en cuanto algún caso pueden comunicarlo por medio del siguiente fono 800762018 donde funcionarios Seguridad Pública de Melipilla estarán atentos para atender la novedad.

La información, la dio a conocer Sergio Escobar, director de dicho departamento quien destacó, que este trabajo lo están realizando de acuerdo a las instrucciones del alcalde Iván Campos.

Casa de Albergue

Consecuente con el tema, Escobar indicó que la idea es detectar a las personas en situación de calle para luego trasladarlos a la casa de acogida o albergue de la Corporación del Padre Demetrio que de acuerdo a lo informado por el referido funcionario, es el único albergue con el que cuentan en Melipilla pero, con la capacidad de atender a más de 60 personas.

Además contó que poseen también el Programa Calle Municipal coordinado por DIDECO donde sus voluntarios recorren las comunas para entregarles a las personas que no acceden ir al albergue, alimentos y ropa para el frio.

“Lamentablemente nos encontramos con casos de personas que no aceptan la ayuda de ser llevados al albergue pero de igual manera le damos ropa, comida y bebidas calientes”, señaló Escobar.

Asimismo resaltó que la idea es que no hayan personas durmiendo en la calle para que no sufran con la llegada de los días fríos, por tanto, insistió en hacerle un llamado a toda la colectividad para que informen sobre algún caso en particular.

“El equipo mantiene coordinación con el Departamento de Emergencia y Seguridad Pública para derivar los casos a la casa del Padre Demetrio si las inclemencias del tiempo y la voluntad de los afectados así lo ameritan”, continúo diciendo el Entrevistado quien se refirió también al programa Noche Digna dispuesta para el Gobierno para poder atender a más personas.