Diputado Coloma informó que Gobierno logra financiamiento estatal para Universidades en sustitución del CAE y el Fondo Solidario

“Tal como nos comprometimos en la campaña electoral, el Gobierno acaba de presentar después de meses de trabajo el término del CAE y el Fondo Solidario para reemplazarlo por un sistema de financiamiento estatal para Universidades, Centros de Formación Técnicas e Institutos Profesionales”, fueron las primeras palabras del diputado Juan Antonio Coloma quien explicó que con la nueva forma de financiamiento, los bancos quedan fuera del sistema y que no sólo los recursos serán entregados por arancel de referencia sino que podrá ser hasta 1,5 el arancel para que los estudiantes no tengan que endeudarse con este nuevo sistema de financiamiento.

Asimismo, detalló que para quienes no alcancen a cumplir el Fondo Solidario Estatal tendrán que buscarle financiamiento. En relación al 60% de los universitarios, el Diputado resaltó que la Universidad sigue siendo gratis pero el resto, puede acogerse al sistema antes descrito.

Con esta modalidad, la persona al terminar sus estudios pagará sólo el 10% de lo que recibe de remuneración pero si no trabaja, no tendrá que pagar; por consiguiente, pagará sólo por 15 años más no, por toda la vida; adicional a eso, recibe un descuento en la tasa a un 2%.

“De esta forma le estamos dando cumplimiento a un compromiso de Gobierno, al terminar con el CAE y con el Fondo Solidario para establecer un nuevo sistema de financiamiento que saca a la banca y mejora las condiciones y que le asegura a los estudiantes y a sus familiares que no quedarán endeudados”, finalizó diciendo el Diputado.