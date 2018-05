CONAF y Provincial de Salud recorren la provincia por Alerta Ambiental

Debido a las malas condiciones del aire, se encuentra prohibido encender calefactores y cocinas a leña en toda la región y provincia, incluyendo las quemas agrícolas.

Tras ser declarada Alerta Ambiental para toda la Región Metropolitana por la Intendencia de Santiago, equipos de fiscalización la Seremi de Salud y CONAF recorrieron la provincia a objeto de verificar el no uso de calefactores y cocinas a leña, así como quemas agrícolas.

La encargada de la oficina provincial de la Seremi de Salud de Melipilla, Jesica Jerez, explicó que tras ser declarada la alerta, se inició un recorrido por la Provincia de Melipilla a objeto de constatar el no uso de leña para calefacción. “Hemos visitado sectores como Villa Galilea, Los Prados, el casco antiguo de Melipilla, el sector del cementerio, en que realizamos varios patrullajes, donde hemos constatado sólo un calefactor a leña encendido, por lo cual se cursó un sumario sanitario, en que el representante legal o dueño de casa quedó citado a la seremi de salud”.

En este aspecto, recordó que cuando se decreta alerta, preemergencia o emergencia ambiental “no se puede hacer uso de ninguna calefacción a leña. Melipilla es una de las pocas comunas que, cuando no existe alerta, preemergencia o emergencia ambiental, puede usar estos artefactos, pero cuando hay episodios ambientales como esto, no se puede encender por ningún motivo, aunque sea por doble combustión, certificación SEC o que la leña sea muy seca”, enfatizando que no se puede utilizar ningún tipo de calefacción a leña cuando se decreta algún tipo de alerta ambiental.

Por su parte, Edgardo Tapia, encargado de prevención de incendios forestales CONAF Melipilla, indicó que existen dos equipos de CONAF en terreno en marco de la fiscalización del decreto supremo 100, “uno que está operando en el sector norte, Curacaví y María Pinto, otro equipo que está trabajando en la zona sur que considera Melipilla, San Pedro y Alhué”.

El profesional expuso que las quemas están totalmente prohibidas, “tanto agrícolas como forestales desde el 15 de marzo al 31 de agosto, pero que en el programa de descontaminación de la Región Metropolitana se extiende hasta el 30 de septiembre, fecha hasta la cual se extiende la prohibición de quemas agrícolas”.

Finalmente, el encargado de CONAF indicó que “si bien es cierto estamos constantemente fiscalizando, en este periodo se hace más extensivo el patrullaje con más horas en terreno, y evidentemente para las quemas -sean grandes o pequeñas- se les levantará el acta de denuncia que corresponda, puesto hay una alerta, así evitar la contaminación tanto de la agricultura como de nuestra región”.