Carabineros detiene a escurridizo lanza

Rápido de manos y veloz como una flecha, un sujeto, que minutos antes había efectuado un “lanzazo”, fue atrapado por Carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo.

El hecho que había afectado a un vecino del sector se produjo en la esquina de las calles Armijo con Las Rosas, lugar donde el afectado fue abordado por el delincuente quien le pidió dinero.

Ante la negativa de la víctima, el “lanza” le arrebató de las manos el celular y salió velozmente en fuga. Para fortuna del afectado, una unidad policial de la Tenencia de Isla de Maipo realizaba patrullajes por el sector.

Carabineros -junto a la víctima- salieron en busca del delincuente el que fue ubicado y detenido en el pasaje Las Rosas para luego ser trasladado a la unidad policial.

El antisocial, identificado con las iniciales C. M. C. C., mayor de edad, fue puesto a disposición de la justicia para el correspondiente control de detención y formalización de cargos por el delito de robo por sorpresa.