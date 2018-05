Carabineros del Reten La Islita recuperaron vehículo robado en Melipilla

La exitosa diligencia a cardo de Carabineros del Cuadrante 279 del Reten La Islita, se produjo en horas de la madrugada cuando los policías realizaban patrullajes preventivos por la población.

Al llegar a la esquina de las calles El Castillo con Carampangue, observaron a dos sujetos que estaban sentados en un paradero realizándoles el correspondiente control de identidad e identificándolos con las iniciales C. C. L. H., y J. E. S. C., ambos mayores de edad y sin antecedentes penales.

Luego del control los policías continuaron con los patrullajes observando a los mismos sujetos cuando abordaban una camioneta de color blanco al ser consultada la placa patente del vehículo se logró establecer que dicha placa pertenecía a una maquinaria Caterpillar.

Producto de lo anterior se procedió a la correspondiente fiscalización estableciéndose que dicha camioneta mantenía encargo por robo vigente, en tribunales de Melipilla, desde el pasado 8 del mes en curso, razón por la cual se procedió a la detención de los dos sujetos por el delito de receptación.