La escuela de Karate “Do Bravokai Lomas del Manso” dejó el nombre de Melipilla en alto en el sexto torneo “Open Kata”

La escuela de Karate “Do Bravokai Lomas del Manso” de Melipilla participó en el sexto torneo “Open Kata” realizado en el polideportivo de la Universidad de Chile y los logros obtenidos fueron realmente gratos debido a que, las dos atletas que representaron a dicha escuela lograron subir al podio con el primer lugar.

En este evento, según la sensei Zuleyka Bravo entrenadora de “Do Bravokai Lomas del Manso” participaron aproximadamente 150 atletas de un buen nivel competitivo; no obstante, las que ella tiene a su cargo como Victoria Flores de 9 años ganó medalla de oro en la categoría de 8 a 9 años femenino “Kyu B” y Francisca Antivilo, medalla de oro también en dicha categoría teniendo apenas tres meses de entrenamiento.

“Francisca tiene apenas tres meses de entrenamiento y ya ha quedado dos veces campeona en Kata y Victoria, quien es mi hija entrena desde los tres años de edad y ha demostrado una vez más su disciplina y amor por el karate”; destacó Bravo quien no dudó en hablar de su gran satisfacción ya que, en poco tiempo han logrado mucho.

“El karate es algo que me llena de pasión, desde muy pequeña lo entreno por eso, es que cuando entreno a mis atletas lo hago con un espíritu marcial y con mucha humildad pues no es sólo entrenar para ganar sino que también les enseño a hacer grandes personas seguros de sí mismo y que tengan confianza en ellos”, aseveró Bravo al referirse que no es sólo una medalla o un primer lugar, sino disfrutar lo que se hace.

Asimismo, la Sensei aprovechó esta ventana informativa para agradecerle a su madre Zuleyma Carrillo por todo el apoyo que le ha brindado, le dedicó todos sus logros al igual que a su padre Luis Alfredo Bravo, a quien recuerda con amor y agradece “porque era quien todos los días en su bicicleta me llevaba a los entrenamientos”.

Es importante destacar que Zuleyka es venezolana, de un pueblo llamado Tinaquillo perteneciente al estado Cojedes y desde Melipilla, hoy en día, se esmera en formar a grandes karatecas llenos de humildad, constancia y pasión.