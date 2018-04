Seleccionados de “Rojo” Jurado del nuevo programa Rojo de TVN

Con una gran convocatoria a nivel nacional para participar en este conocido programa de talentos, inicia su selección con cerca de 5, 500 postulantes dejando a sólo 700 seleccionados, siendo Melipilla representado por estos talentos que nos representaran en cada categoría.

Camila Castillo/ (19 años) Cantante

“Soy de la localidad de San Pedro, soy Técnico en Diseño Gráfico, y en la actualidad por la falta de oportunidades, trabajo haciendo pan en un supermercado…y siempre me ha gustado cantar…desde siempre….estoy muy entusiasmada y el apoyo de toda la provincia de Melipilla es fundamental para pasar a la siguiente selección”.

Víctor Céspedes/ ( 28 años) Bailarín

“Soy de Melipilla, y participo en la Academia del ex bailarín de “Rojo” Rodrigo Díaz y ahora me encuentro dentro de los de los 700 preseleccionados para pasar a la siguiente fase de selección…ahora las votaciones por internet son fundamentales para que pueda ser uno más de los escogidos por el jurado de “Rojo”.

Damaris Paineo/ (27 años) Cantante

“Siempre he querido esta oportunidad de participar en un programa de talentos y me siento con muchas ganas de seguir adelante. Estoy muy motivada después de haber estado entre los 5, 500 participantes y que ahora este entre los 700….es un paso que ya se avanza…siempre he cantado y trabajo en cantar en ceremonias de Iglesias y eventos particulares, así que este concurso para mi es una gran oportunidad…y que la Provincia debe apoyar a su gente”.

La Producción del Programa Rojo de TVN, recibió más de 5, 500 videos de casting digital, definiendo los primeros 700 preseleccionados donde nuestros melipillanos son los primeros en comenzar a competir por quedar en la siguiente selección.

Logo Programa “ROJO”

Para seguir con el sueño de estos artistas de Melipilla debes votar en tvn.cl opción ROJO y luego se vota por cantantes y bailarines.