Realizan fiscalización al transporte de trabajadores agrícolas

Con una ingrata sorpresa se llevaron las autoridades encabezadas por la Seremi del Trabajo en una fiscalización a los medios de transporte que trasladan trabajadores agrícolas en Melipilla.

La Seremi, Paola Vidal, informó que la actividad permitió fiscalizar alrededor de 12 vehículos, entre microbuses, minibuses y furgones, dejando al descubierto una serie de incumplimientos a la normativa que rige este tipo de transportes,

Algunos de los móviles no llevaban en su parte delantera el letrero que señalara que prestaban servicio de transporte de trabajadores agrícolas y la mayor irregularidad la presentó un microbús que transportaba trabajadores de nacionalidad boliviana,, el cual no tenía su documentación en regla, y además su conductor, de nacionalidad peruana, no contaba con licencia de conducir..

La seremi agregó que “la educación es muy importante tanto para los trabajadores como los empleadores, el conocimiento de la norma evita la sanción, lo que se busca no es sancionar sino que educar para que comprendan que estas fiscalizaciones se hace por el bien del trabajador y su seguridad” recalcando que “la Ley laboral se aplica a chilenos y extranjeros de la misma forma”.

En la oportunidad el director regional del Trabajo, Jorge Meléndez destacó esta fiscalización que por una parte permitió pesquisar situaciones de incumplimiento y que además interesa informar a las partes junto con prevenir cualquier tipo de abuso laboral.

“La normativa laboral se debe cumplir para todos” recalcando que “hay contratistas o enganchadores que deben ser responsables junto a las empresas mandantes, cuando todos cumplen se genera un menor costo social y laboral” sostuvo Melendez.

Finalmente el inspector provincial del Trabajo, Francisco Rojas, dijo que “para este año el Consejo de Usuarios trabajará en la base de dos temas que implica el tema de la integración en personas de discapacidad y del tema migratorio”.