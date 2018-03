POSITIVO BALANCE A LA PRIMERA JORNADA DE RETORNO A CLASES EN TALAGANTE Y COMUNAS ALEDAÑAS

Aunque el nombramiento de los gobernadores copó la agenda pública de la zona, otro hecho relevante en la capital de la provincia de Talagante y comunas bajo la jurisdicción de la 23ª Comisaría de Carabineros, fue el retorno a clases y con ello de una gran cantidad de tránsito a las principales vías de esta comuna. Así lo manifestó el Mayor Cristián González, quien explico que lo planificado por esa unidad, y en coordinación con otras instancias, cumplió sus objetivos.

“La evaluación que hacemos como unidad y como Carabineros de Chile, respecto de los servicios que hemos implementado, no solamente en Talagante sino que también en la comuna de El Monte y de Isla de Maipo, es bastante positiva”, dijo el oficial. “Se han implementado –añadió- servicios preventivos en los establecimientos educacionales, tuvimos reuniones de coordinación -principalmente con la alcaldía-, se modificaron los tiempos de los semáforos en las arterias principales de Talagante, así que el súper lunes fue bastante normal y el impacto no fue tan fuerte como se preveía periodísticamente”.

Según señaló el Comisario de Talagante los focos de conflicto vial se encuentran en Avenida Bernardo O´Higgins, “nuestra comuna vertebral”, y también en la intersección de calle Esmeralda y 21 de Mayo, punto en el que confluye la locomoción para sus distintos destinos, especialmente en horarios punta. No obstante, a juicio del Mayor González el peak de tránsito todavía no se ha producido de acuerdo a su experiencia policial. “Yo creo que la primera quincena de marzo vamos a tener todo el grueso de lo que es veraneantes de regreso y el grueso de los estudiantes en clases, porque no todos ingresan en la primera jornada escolar”, acotó el Mayor Cristián González.