Bomberos no habilitados

Esta iniciativa surgió por parte de vecinos de la localidad de Codigua, quienes desde seis años, tratan por todos los medios de poder establecer una Brigada de Bomberos en su sector, las cuales se han visto opacadas por el notorio desamparo al proyecto de la anhelada Estación Bomberil.

A través de diversas actividades y beneficios solidarios han recaudado fondos para financiar la compra de materiales de construcción y generando el apoyo de su comunidad, para la compra de dos containers que formarían parte del cuartel de bomberos.

“Tenemos el terreno para instalar nuestra Cuartel de Bomberos, pero solicitamos a la comunidad, a las autoridades y a las empresas que nos aporten por ahora en dos containers para que formen parte de nuestras dependencias…mientras terminamos de construir nuestro Cuartel…lamentamos muchísimo no poder acudir a los llamados de emergencia de nuestro sector por falta de implementación…cuando hay incendios se debe llamar a la Central de bomberos y nosotros no podemos auxiliar al llamado, ya que no somos una Compañía habilitada con la implementación y menos autorizada…distinto seria si estuviéramos establecidos, se actuaría con mayor rapidez ante un caso de urgencia”.

Junto a su Directorio han comenzado a acelerar la tramitación de dicho espacio de emergencia, organizando a sus voluntarios a través de cursos avanzados, requisitos mínimos que se exige como Compañía de Bomberos, siendo capacitados para acudir y prestar la ayuda ante una emergencia.

Por ahora, para aminorar costos, son los propios voluntarios, quienes construyen el Cuartel, manteniéndolos ocupados durante gran parte del día, enfocados en su objetivo.

En tanto no descartan para este año, visitar distintos establecimientos educacionales para orientar y comenzar las inscripciones de voluntariado para la nueva Compañía.