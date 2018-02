CREAN OFICINA MUNICIPAL DEL INMIGRANTE EN LA COMUNA DE TALAGANTE

“Para abrir puertas y construir puentes entre las distintas culturas que coexisten en la comuna de Talagante hoy día”, como dijo el Alcalde Carlos Álvarez, fue creada la Oficina Municipal del Inmigrante en Avenida O´Higgins 1528, en medio de un hermoso parque que alberga también a otras dependencia municipales. La puesta en marcha de esta

“Para abrir puertas y construir puentes entre las distintas culturas que coexisten en la comuna de Talagante hoy día”, como dijo el Alcalde Carlos Álvarez, fue creada la Oficina Municipal del Inmigrante en Avenida O´Higgins 1528, en medio de un hermoso parque que alberga también a otras dependencia municipales. La puesta en marcha de esta nueva instancia municipal coincidió con la celebración del Día Mundial de la Justicia Social, como una forma de remarcar la importancia que adquiere este tema para la actual gestión alcaldicia, como lo indicó el edil local.

“Esta es una oficina que está pensada en la integración y está pensada en una realidad local, que también es nacional (…), el fenómeno de la inmigración ha sido exponencial en los últimos cinco años, dado el alto estándar de la calidad de vida que tiene Chile, en relación a sus países vecinos”, argumentó el Alcalde Carlos Álvarez. Añadió que este fenómeno tiene como protagonistas en Talagante, no sólo a personas de Haití, sino también de Cuba, tradicionalmente de Perú, Colombia y, también, un número importante de ciudadanos venezolanos que está llegando a la comuna.

Según señaló la autoridad frente a esta realidad se hacía necesaria una respuesta desde el municipio, tanto desde el punto de vista de un servicio público, pero también como comuna de Talagante. “Y, lo que hemos hecho con la creación de la oficina de inmigración es generar un espacio de convivencia para los inmigrantes, pero también de un espacio de información, de contención, de guía, que les permita, también, a ellos vivir el fenómeno de la inmigración de manera pacífica, respetuosa de sus derechos y adecuada a sus necesidades”, sostuvo el Alcalde Carlos Álvarez, quien recordó su pasado como inmigrante en Finlandia.

“Esta oficina tiene también un poco de mi propia realidad, yo fui inmigrante, viví 11 años afuera. Yo viví afuera cuando de este país salieron unos 500 mil chilenos, y quizás más, a buscar refugio en otros lados porque simplemente no se podía vivir en nuestro país y a mí me tocó vivir en ese sentido la inmigración y sé lo que significa ser distinto a los demás, no sólo culturalmente, sino además físicamente”, recordó el Alcalde Álvarez. En ese sentido, la autoridad comunal explicó que la creación de esta oficina implica formalizar una situación y darle un contexto que evita situaciones de inhumanidad.

“Tener esta oficina lo que permite es evitar los ghetto, evitar la discriminación, la segregación y por el contario entender que el mundo de hoy día es cada vez más dinámico, en el mundo no somos uno solo, somos todos seres humanos, las fronteras entre los países son cada día más frágiles y el mundo se mueve y nosotros tenemos que movernos a la velocidad de ese mundo. Así que este es un pequeño avance que hemos desarrollado, es el servicio que queremos entregar y está oficina de migración vino a instalarse a Talagante de forma permanente, abriendo puerta y construyendo puentes entre las distintas culturas que hoy día integran nuestra comuna y nuestro país”, sentenció el Alcalde de Talagante.