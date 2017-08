Llaman a rechazar la consulta ciudadana y surgen críticas a su mecanismo

A una semana de realizar la primera consulta ciudadana para aprobar o rechazar el plan de estacionamientos propuesto por el municipio hay voces que llaman a votar en contra por la ambigüedad de la pregunta y poca claridad en el sistema de licitar a una empresa privada los parquímetros.

A casi dos meses del fin del contrato del cobro de estacionamientos hay personas que están conformes de no pagar por estacionar pero a la vez surgen aquellos que han aprovechado los espacios sin cobro para establecer espacios de ventas de vehículos al tenerlos estacionados todo el día con su respectivo anuncio en plena plaza de armas.

El concejal Juan González fue claro y explícito en señalar que “estoy muy preocupado porque como melipillano veo las preguntas no son atingentes y que dejan mucha ambigüedad, no es clara la consulta, por eso quiero decirle a la opinión pública que yo estoy por rechazar esta consulta ciudadana en la forma de como se está haciendo”.

El integrante del concejo municipal explicó que “se nos esta preguntando si estamos de acuerdo con el nuevo plan de estacionamiento y yo como concejal no lo conozco, a mí no me lo han expuesto, entonces que es lo que gente va a aprobar o rechazar, falta información, la gente tiene que saber si van a existir parquímetros concesionados, cómo se va a hacer la licitación y a quienes va a estar dirigida esta licitación, esta consulta puede validar algo que nuevamente los melipillanos vamos a tener que pagar parquímetros y se van a entregar a empresas privadas” agregando que “no nos dejemos engañar con esto, yo no estoy de acuerdo con este tipo de consultas como está diseñada porque ni siquiera a nosotros como concejales se nos hizo saber cuál es el plan de estacionamiento”.

En el mismo sentido a través de las redes sociales el concejal Claudio Martínez realizó un llamado a votar no a la consulta del próximo 20 de agosto argumentando que “las calles son públicas y nos pertenecen a todos, y, por ende, dado que los automovilistas ya pagamos permiso de circulación para transitar sobre estas, por principios no resulta justo cobrar por estacionarse. Nuestra comuna tuvo que soportar más de 20 años de parquímetros con un contrato que en poco o nada beneficiaba a la comuna a pesar de las promesas que se hicieron en la época. Si bien eso es historia, debemos aprender de las lecciones del pasado”.

Tras optar por rechazar la consulta espera que “a lo menos conservemos la posibilidad de abrir un nuevo debate sobre el futuro de los estacionamientos en las vías públicas bajo modalidades tales como: Que el municipio se haga cargo directamente de esa administración, sin entregarla a terceros. Que se entregue a Instituciones como bomberos u otra entidad que agrupe organizaciones sociales sin fines de lucro y que se mantenga gratuito el uso de los estacionamientos en las calles, pero que se cobre multas por estacionar más de cierta cantidad de tiempo, a beneficio municipal para que lo recaudado o parte de esto, se destine a instituciones que ayuden a la comunidad”.