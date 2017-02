“Palomitas” reclaman en contra de locales establecidos

La “guerra” entre las vendedoras de dulces chilenitos, conocidas como las “Palomitas” y los locales establecidos que se encuentran en la Autopista del Sol está declarada. Las primeras acusan que los comerciantes no están respetando el acuerdo de no vender pasteles y al hacerlo están matando una de las tradiciones.

Las Palomitas reclaman sobre todo de un local que pertenece a una fábrica de pasteles que los ofrece al público a un valor mayorista, es decir, al mismo precio que ellas los compran y por lo mismo los automovilistas que ahí se detienen lo compran en el lugar establecido.

Las vendedoras tradicionales indican que es un trato injusto y que cuando comenzaron en dicho lugar, tras la inauguración de la Autopista del Sol, se firmó un acuerdo donde los locales establecidos no podían vender los productos de las “Palomitas”, algo que se había respetado por más de 20 años y que al parecer ahora no se está cumpliendo.

El pasado viernes se tomaron la autopista para llamar la atención de las autoridades, para que puedan llamar al diálogo y a un consenso, de lo contrario ver a estas mujeres de blanco con su paño al viento sólo serán un recuerdo de la historia de Melipilla.

Guadalupe Bravo relata que “hay días que venimos a vender y nos vamos sin nada, porque ellos están vendiendo los mismo productos que nosotros y hay un acuerdo que ellos no pueden hacer eso, hay días que no ganamos ni un veinte” agregando que “hemos conversado con los comerciantes y no hay solución”.