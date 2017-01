Alcalde Iván Campos da a conocer su postura con la desvinculación de funcionarios

Al finalizar el año 2016 trajo consigo la polémica por la no renovación de los contratos de honorarios, que afectó a funcionarios que se desempeñaban en labores en el municipio melipillano además en otros programas de Gobierno.

Muchos fueron los actores políticos que salieron a la palestra criticando la decisión del edil y de su administración, el Alcalde Iván Campos emitió un comunicado en la red social Facebook además de conceder una entrevista al noticiero 24 horas de Televisión Nacional de Chile.

En lo referente a la red social expuso lo siguiente:

“Mi único compromiso es con los melipillanos, con construir un municipio de excelencia, donde a los vecinos se les atienda bien, con respeto, con funcionarios que hagan su trabajo.

Por ello, en ejercicio de mis atribuciones he decidido no renovar su prestación de servicios a 91 honorarios, para incorporar melipillanos de excelencia, que atiendan bien, que hagan la pega, que sean cercanos, que no hagan esperar a los vecinos porque están tomando desayuno.

Por otro lado, quiero contarles que en estos 23 días a cargo del municipio, con mi equipo directivo hemos buscado incansablemente saber la verdad sobre la situación financiera de la municipalidad. Y lo que hemos encontrado hasta ahora nos preocupe y mucho: un déficit que supera los mil millones de pesos. Además, cuentas del presupuesto 2017 que están infladas.

Por ello, decidí no renovar los honorarios de los 48 monitores deportivos y de cultura. Estos talleres van a continuar, por supuesto, pero debo ser responsable, tener la certeza que existen los fondos para su financiamiento. Si no existen dichos fondos, vamos a buscar otras fuentes de financiamiento, porque estos talleres van a continuar y además vamos a ampliar su cobertura. El deporte y la cultura son una prioridad en mi gestión.

Por otra parte, no renové a 33 honorarios que prestaban servicios en programas bajo convenio con organismos de gobierno. Tomé esta decisión porque estamos evaluando caso a caso, revisando si esos programas es lo que hoy necesita nuestra comuna. Es extraño el revuelo que ha provocado mi decisión. Los que hoy reclaman nada dijeron cuando la administración anterior llenó nuestro municipio de operadores políticos y gente de otras comunas.

Estamos construyendo un municipio cercano y amable, con una gestión de excelencia y responsable, con melipillanos dispuestos a dar lo mejor de si para mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos. Y en este esquema, los operadores políticos, los que atienden mal, los incompetentes, los frescos, no tienen cabida”.