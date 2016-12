Preocupación y molestia por desvinculación de funcionarios municipales

Tanto la comunidad, concejales y los afectados por la no renovación de sus servicios a honorarios que cumplían en la Municipalidad de Melipilla dieron a conocer su extrañeza por la gran cantidad de personas, se estima cerca de 300, que fueron convocadas a firmar una carta donde se les comunicaba que no serían renovados sus contratos.

Entre los afectados lo que más llamó la atención fue el motivo para no seguir contando sus servicios, donde claramente se les expresaba un déficit presupuestario, incluso a algunos que se encuentran trabajando con convenios de otros entes con el municipio, también se les informaba el mismo motivo, siendo que ellos no reciben remuneración municipal.

Un panorama confuso donde los concejales también tomaron partido en esta situación como es el caso de Javier Ramírez, que sostuvo: “lamento profundamente lo que está sucediendo sobretodo en una fecha como fin de año. Esperamos que todas las decisiones que ya se han tomado sean meditadas por esta administración municipal, al haber un cambio muchas veces llegan autoridades con criterios políticos distintos, pero como Concejal estaremos para defender a los funcionarios que hacen bien su pega. Yo seré uno de los que los defenderé, además, haré las consultas sobre los criterios técnicos de estas desvinculaciones, defenderé a los buenos funcionarios que es lo que se debe proteger en una gestión municipal de excelencia”.

Quien también alzó la voz en favor de los trabajadores fue Juan González Alarcón, detallando que “estamos muy preocupados porque hay despidos masivos en el municipio, cuestión que a mí me tiene más que molesto, porque se le está mintiendo a la gente. Lamentablemente a los trabajadores de Melipilla en la Municipalidad se les ha sacado masivamente con una carta tipo que se les hace llegar, no se les ha respetado su dignidad como persona, despedidos a pocos días de fin de año” agregando que “es una irresponsabilidad tremenda, un descriterio y además es faltar a la verdad, faltar a los compromisos. Cuando el Alcalde Campos hizo campaña dijo que iba a trabajar con los melipillanos, comprometió su apoyo y les dijo a los trabajadores de la Municipalidad que debían estar tranquilos porque él no iba a llegar a hacer despidos que sólo iba a mover a unos pocos que era la gente de confianza”.

Sobre los pasos a seguir sostuvo que “nos hemos reunido con los concejales de la Nueva Mayoría y hemos pedido una audiencia, nos han contestado que lo van a evaluar, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Queremos plantearle la preocupación y pedirle que desista de ese actuar, creemos que va por mal camino, muy mal inicio de la gestión del Alcalde, se comprometió a trabajar con los melipillanos y está haciendo todo lo contrario, incluso trayendo gente de afuera”.

En cuanto a los motivos de déficit presupuestario expresó que “eso no es verdad. El presupuesto está garantizado, está aprobado de la gestión anterior con la mayoría de los concejales que estamos en ejercicio y sabemos de eso, lo que están haciendo en esa carta es mentirle. Yo quiero entender que el Alcalde Campos está siendo muy mal asesorado, si los trabajadores demandan al municipio podrían causar un daño patrimonial enorme y allí cabría el grave abandono de funciones del Alcalde”.

Se espera que en el próximo Concejo Municipal sea tratado el tema y lo más preocupante es que el próximo martes existan algunas reparticiones donde los nuevos funcionarios no tengan todos los antecedentes necesarios para cumplir con los requerimientos de la comunidad.