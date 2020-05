Tras la confirmación de 2 personas que padecen coronavirus, desde la municipalidad se recalcó que ya se tomó contacto con las familias de los afectados para realizar las cuarentenas correspondientes, además se tomarán los exámenes necesarios para todos los que tuvieron contacto con ellos. De igual forma, se hizo un llamado a la tranquilidad de los vecinos, pero al mismo tiempo, se deben tomar los cuidados necesarios para evitar la propagación de esta enfermedad. El municipio seguirá desarrollando las sanitizaciones de calles y controles sanitarios, no obstante, se requiere el trabajo de todos para que esta situación no se complique a lo largo de la comuna.

Lamentablemente este domingo se confirmaron 2 casos de COVID-19 en Alhué, son dos personas que padecen esta enfermedad, una mujer de 72 años y un menos de 3 años de edad, quienes están en buen estado de salud, realizando la correspondiente cuarentena en sus hogares.

Ellos han sido monitoreados constantemente por funcionarios del Departamento de Salud, adoptando todas las medidas de resguardo, para proteger el estado de estos vecinos.

El señor Alcalde se refirió a esta situación. “Primero hacer un llamado a la tranquilidad, existía la posibilidad real de que en algún minuto el virus llegara a nuestra comuna, porque éramos la única comuna de la Región Metropolitana en la que no tenía contagios, pero esto podía ocurrir. Las dos personas contagiadas están bien de salud, según la información que nos entregó el Departamento de Salud, y no han tenido mayores dificultades”.

Sin embargo, hizo una importante aclaración. “Hay una Ley en nuestro país que protege la identidad de las personas afectadas por esta enfermedad. No se pueden entregar los nombres de estas personas públicamente, hay que mantener la reserva. Si la familia o el vecino contagiado lo da a conocer, no hay ningún problema, pero la autoridad o el Departamento de Salud no puede publicar las identidades de los afectados”.

En ese sentido, el jefe comunal agregó que “nuestros funcionarios del Departamento de Salud tomaron todas las medidas que corresponden. Se les avisó a las personas que dieron positivo, esas familias ya están en cuarentena. Se van a tomar todos los exámenes que corresponden y que sean necesarios a las familias y a todas las personas que tuvieron contacto con los afectados, para que ellos realicen las cuarentenas y estén en confinamiento en sus casas. Esta es una cuarentena obligatoria, para darle tranquilidad a los vecinos”.

Conjuntamente, indicó que “no tenemos que bajar la guardia. Debemos estar tranquilos, pero tenemos que estar muy atentos, porque ya tenemos el coronavirus en nuestra comuna. Nosotros seguiremos tomando las medidas necesarias, los controles sanitarios seguirán funcionando, las sanitizaciones de calles y espacios públicos también las seguiremos realizando. El uso de la mascarilla es obligatorio, porque si usamos mascarilla me protejo yo y se protegen ustedes, por lo que es fundamental que la sigamos usando”.

No obstante, la autoridad recalcó que es necesario el apoyo de todos los vecinos para evitar la propagación de esta enfermedad. “El autocuidado es fundamental, tenemos que poner de nuestra parte, no solamente le podemos exigir al Gobierno que haga su trabajo, la otra pega es nuestra, como ciudadanos, que nos cuidemos, porque así protegemos a nuestras familias y al prójimo. Tenemos que tomar todas las medidas necesarias para que este virus no se siga expandiendo”.

Finalmente, el jefe edilicio recordó que se suspendió el tránsito en el sector de Quilamuta. “Muchas personas ingresaban por el camino que está ahí, evitando el control sanitario que está ubicado en San Alfonso. Esto no tenemos que hacerlo, este control sanitario está para cuidarnos, no para evadirlo. Acá hay un trabajo que tenemos que hacer como autoridades, pero la otra parte la tenemos que hacer como vecinos, no puede haber un carabinero en cada esquina y tampoco podemos tener un control sanitario en todas partes. Tenemos que ayudar a que este virus no se expanda, pero esta es una labor de la ciudadanía y de las autoridades, porque en conjunto vamos a evitar que este virus se siga propagando en nuestra comuna”.