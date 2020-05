Intendente Guevara realiza balance tras incidentes en la capital

Durante esta mañana, el Intendente Metropolitano, Felipe Guevara se refirió a los hechos de violencia y las fiscalizaciones durante este lunes, en el marco de la pandemia por Covid-19. “La jornada de este lunes hubo algunos desmanes, entre ellos la quema de un bus del Transantiago en Villa Francia y el robo de una distribuidora de gas en la comuna de El Bosque, por ambos delitos presentaremos querellas”, señaló el Intendente Guevara. Asimismo detalló “hemos tenido una labor fiscalizadora muy intensa. Ayer se realizaron 35.981 fiscalizaciones en la capital, aumentando en un 15% respecto a la semana pasada. Del total 48 personas fueron conducidas por estar circulando durante el toque de queda, 793 fueron detenidas por no cumplir la cuarentena, y 156 por mantener detenciones pendientes”. Respecto a la campaña Alimentos para Chile, la máxima autoridad regional, sostuvo que “estamos haciendo todos los esfuerzos para poder partir lo antes posible con la entrega de 1 millón 650 mil cajas de mercadería que irán en ayuda de cerca de 6 millones de personas, cerca del 70% de las familias de la Región Metropolitana que más lo necesita, la gran mayoría perdió su trabajo siendo muy difícil generar ingresos para sus hogares”. Por último, el Intendente Guevara, aseguró que “estamos trabajado para comenzar la entrega este fin de semana, se está tramitando la toma de razón del decreto correspondiente en la Contraloría dado los montos que esto involucra, para luego poder generar las órdenes de compra”.

