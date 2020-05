Según el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma, los anuncios realizados el domingo pasado por el Presidente de la República Sebastián Piñera a través en cadena nacional donde destacó cinco medidas para reforzar las acciones que ha tomado el Ejecutivo para enfrentar las crisis sanitaria y económica relacionadas con la pandemia del Covid-19, son totalmente positivas.

Señaló que el Estado va en la línea correcta, teniendo especial consideración con las familias más vulnerables, “a quienes se les ha hecho muy difícil sobrellevar esta pandemia, donde muchas personas han perdido su puesto laboral, y en ese sentido, la creación de un Fondo con garantía Estatal para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, dará un alivio para que continúen funcionando y los niveles de cesantía no sigan aumentando”.

Por otra parte, Coloma destacó la atención que debe tener la salud mental. “Hay adolescentes, jóvenes e incluso adultos que el confinamiento social y el no poder realizar sus rutinas diarias los ha afectado de manera importante, por lo que se hace relevante darles un apoyo a estas personas y así evitar que ocurran accidentes y no debamos lamentar muertes por lo que significa el encierro en las cuarentenas que ha adoptado el Gobierno”.

“Todo este tipo de medidas las debemos apoyar siempre. Estoy seguro que hay algunas que la oposición va a apoyar y espero que no califiquen de insuficientes, trabando su ejecución como política pública. El Ejecutivo debe ser responsable y no caer en la tentación de gastar todos los recursos de una sola vez, ya que no sabemos cuánto durará esta crisis que afecta al mundo entero y debe ser cuidadoso en las medidas que adopta”, concluyó Coloma.