El 19 de mayo la OMS conmemora un nuevo Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (EII), enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, e indudablemente cobra especial importancia la interacción de este segmento con la pandemia del COVID-19. Al respecto, la Agrupación Chilena de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (ACTECCU), filial de la Sociedad Chilena de Gastroenterología (SChGE), organizó un webinar internacional para generar consensos acerca del manejo de este tipo de pacientes.

Según la plataforma SecureIBD, un registro internacional voluntario de datos acerca de pacientes con EII, al 5 de mayo se registraron 959 pacientes con EII contagiados a nivel mundial por COVID-19, siendo un 33% de ellos hospitalizados y un 4% fallecidos. ACTECCU motivó a los médicos tratantes de COVID-19 a registrar aquellos casos con antecedentes de EII y así colaborar en el fortalecimiento de este registro de datos que permite hacer un análisis del manejo en pandemia, el comportamiento de las EII y la incorporación de recomendaciones sanitarias oportunas.

El Dr. Jaime Lubascher, presidente del directorio de ACTECCU, enfatizó que entre los pacientes de mayor riesgo con EII son aquellos que superan los 70 años y mantiene una terapia inmunomoduladora. No obstante, su llamado es a no suspender tratamientos farmacológicos, seguir en control mediante modalidad no presencial (telemedicina, contacto telefónico, etc), vacunarse contra la influenza y extremar medidas de prevención, con especial énfasis en el lavado de manos, ya que reciente evidencia muestra la presencia del virus en heces fecales en personas contagiadas.

A este segmento de alto riesgo, los especialistas añaden a pacientes con enfermedades cardiopulmonares, diabetes, hipertensión y desnutrición. En Chile, no existen cifras de incidencia y prevalencia de las EII, y los especialistas se concentran en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Temuco, Antofagasta y Concepción, entre otras; abriendo la posibilidad de asesorar a médicos generales de otras regiones para generar habilidades que les permitan diagnosticar EII en forma temprana e iniciar tratamientos oportunos.

En nuestro país, los pacientes diagnosticados con EII acceden hace dos años, independientemente de su previsión de salud (privada o pública), a terapias biológicas de muy alto costo gracias a la Ley Ricarte Soto, medida que ha mostrado ser muy efectiva en el control de las enfermedades inflamatorias intestinales.

En cuanto a la pandemia, además de los síntomas característicos del virus como son fiebre, tos y disnea, el doctor Carlos Agüero, miembro de ACTECCU, señaló que un 40% de los pacientes contagiados presentan hepatitis, un 7.3% diarrea y un 3.7% dolor abdominal. Entre un 50 a 80% presentan presencia del virus en deposiciones. El 78% de las muertes en pacientes con EII y COVID-19, se concentra en mayores de 70 años.

“Lo más importante es aprovechar las oportunidades de aprendizaje que ofrece esta pandemia. En este sentido, debemos mejorar la educación de nuestros pacientes en el manejo de las EII y habilitar canales de telemedicina para evitar la concurrencia de nuestros pacientes a los centros asistenciales y exponerse a eventuales contagios. Los pacientes con tratamiento inmunosupresor o inmunomodulador se exponen a un mayor riesgo de infecciones y en ese sentido la indicación es extremar las medidas preventivas y vacunarse contra la influenza estacional porque se prevé peak tardío de las infecciones respiratorias”, señala Agüero.

En las últimas semanas ACTECCU ha trabajado de cerca con las agrupaciones de pacientes y ya se viraliza una publicación creada por dichas agrupaciones denominada “Cómo cuidar a mi dragón”, haciendo referencia al acompañamiento de quienes conviven con EII. Además se publicaron en la pagina web de la SCHGE las recomendaciones a seguir para los pacientes con EII en Chile. Usar mascarilla, lavado frecuente de manos, desinfectar superficies y distanciamiento social son las indicaciones principales. Asimismo, se añade consultar al especialista tratante de modo de evitar crisis, evitar hospitalizaciones y disminuir el riesgo de uso de corticoides, por su conocido riesgo de infecciones, osteoporosis y trombosis.

La experiencia chilena fue compartida en la primera videoconferencia “Preparándonos para sortear la ola”, co-organizada por ACTECCU de Chile y GETECCU -Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis ulcerosa-, iniciativa que busca compartir la experiencia en el manejo de pacientes con EII en el contexto de COVID-19 y así generar acuerdos. Más de 120 participantes desde México, Perú, Argentina, Chile y España.

Por su parte, el Dr. Ignacio Marín-Jiménez, Área de Docencia GETECCU, Unidad EII del Hospital Gregorio Marañon de Madrid, como equipo han enfrentado tres olas de esta pandemia y Madrid es sin duda la ciudad española más impactada. “Hemos llegado a tener hasta 287 ingresos diarios por COVID y solo comoreferencia, entre el 16 de marzo y el 14 de abril, se registraron 195 muertes por la pandemia. Como establecimiento multiplicamos por 3 la capacidad de camas críticas, transformamos unidades para atender a los pacientes e incluso transformamos nuestra biblioteca para albergar 50 camas críticas y en solo días montamos un hospital de campaña. Contamos con 1500 pacientes con EII en seguimiento, unos 33 afectados por COVID y 1 muerte”.