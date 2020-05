Un balance positivo sobre las medidas de orden y resguardo que acompañan el decreto de alerta sanitaria y el estado de excepción que rige en la provincia de Talagante entregó el Gobernador César Correa Godoy. De acuerdo con la autoridad, Carabineros de Chile mantiene la vigilancia sobre estas disposiciones, además de otras labores rutinarias que le corresponden a la institución.

En tal sentido, la primera autoridad provincial indicó que respecto del toque de queda, en un principio se acató de manera extensiva en todas la comunas del territorio de la provincia de Talagante, sin embargo, últimamente se tiene referencia de algunos sectores de la capital provincial, así como de la comuna de Isla de Maipo, en que no se está respetando como corresponde esta medida que impera cada jornada desde las 22:00 horas y hasta las 05:00 horas de la madrugada.

“Se ha incrementado esto, pero sí Carabineros ha tomado cartas en el asunto. Yo conversé con ellos, también la autoridad local está viendo esta preocupación, así se me comentó en uno de los consejos de seguridad que tuvimos hace unos días, así que estamos preocupados, estamos trabajando con ellos, con Carabineros y viendo esta situación que también se nos repite en el sector de La Puntilla de Isla de Maipo”.

Seguidamente, indicó que debido al incremento de personas que no respetan el toque de queda en la Región Metropolitana, cuya cifra el fin de semana llegó a los mil detenidos, se están endureciendo las consecuencias por esta situación. “Hay varios de ellos que están quedando en prisión preventiva, por la sencilla razón de que hay que ponerse más duro. La gente lo ha tomado muy a la ligera, cree que es muy simple como cuando el papá le dice a un hijo que no salga de su casa y el joven sale igual. No, esto no es así”, aseguró.

Consultado respecto de la eventualidad de fiestas masivas en la zona, la autoridad provincial señaló que hasta el momento el reporte es positivo. “No hemos tenido fiestas en nuestra provincia. No nos han llegado denuncias de fiestas, sí nos han llegado llamados a Carabineros que en algunas casas hay fiestas por parte de amigos y familiares, entonces, la policía acude al sector, apagan la música y se van, pero algo masivo, hasta el momento nada”, acotó el funcionario de gobierno.

Finalmente, el Gobernador Provincial de Talagante informó, además de todas estas tareas, la policía uniformada mantiene sus tareas habituales y es así como el fin de semana recién pasado, además de la fiscalización de las medidas de estado de excepción, Carabineros de la 23 Comisaría detuvo en Talagante a 12 personas por robo en lugar habitado, 4 de los cuales mantenían orden de detención.