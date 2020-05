El ministro de Agricultura, Antonio Walker convocó de manera de extraordinaria al Comité de Abastecimiento formado por los distintos representantes de la cadena agroalimentaria para abordar los protocolos de seguridad de los distintos mercados y ferias libres, tras las grandes aglomeraciones ocurridas ayer en la Vega Central, ad-portas del inicio de la cuarentena en Recoleta producto de la pandemia del Covid-19.

Durante dos horas, los participantes del Comité relataron sus distintas experiencias durante la pandemia y solicitaron incorporar a los alcaldes para que se sumen a la ayuda por el buen funcionamiento de los mercados y ferias libres del país.

“La mesa nos ha pedido llamar a una reunión con los alcaldes, muy importante la participación de los alcaldes en esta cadena de abastecimiento de alimentos. La próxima reunión la vamos a hacer con la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), la vamos a hacer con la asociación de alcaldes de sectores rurales, la AMUR, porque queremos un dialogo fraterno, un diálogo cercano, ponernos de acuerdo con los alcaldes respecto a cuáles son las reglas del juego para poder seguir funcionando en esta cadena alimentaria”, destacó el titular del agro, Antonio Walker.

Entre los participantes del Comité de Abastecimiento destacan el Relacionador Público de la Vega Central, Arturo Guerrero; el presidente de la Asociación de Ferias Libres (Asof), Froilán Flores; el presidente del del Mercado Mayorista Lo Valledor, Víctor Cornejo; y representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (ASOEX), de la Asociación de Supermercados de Chile (ASACH), del Gremio de los camioneros y Fedefruta. Desde la Asof destacaron la incorporación de los alcaldes en la discusión puesto que las ferias son el principal canal de alimentación de los chilenos.

«Esta es una escuela permanente y vamos aprendiendo. Estamos trabajando en la profesionalización y la autogestión. Muchos sindicatos están tomando la bandera de iniciar ellos mismos a comprar, cada socio los elementos del Kit (…) llamamos a los alcaldes que se den cuenta del rol social que hacen las ferias libres en los más de 200 años. En esa dirección, le agradecemos a nuestro público que casi el 100% de los colegas están usando las medidas de protección para proteger a nuestras clientes, familias y nosotros mismos», señaló el presidente de la Asof, Froilán Flores.

Minagri apoya a la cadena agroalimentaria

En relación con los hechos ocurridos ayer en la Vega Central, el secretario de Estado, Antonio Walker explicó que “nos ha ocurrido de que cuando se decreta zona de cuarentena en algunas comunas de Chile tiende a haber aglomeraciones de gente como lo que pasó ayer en la Vega Central. Hoy día quisimos apoyar a la Vega Central, recibimos los testimonios de Lo Valledor, de los feriantes, todos apoyando a que en Recoleta la Vega Central pueda seguir funcionando con normalidad, por supuesto, cumpliendo con todos los instructivos y protocolos que el ministerio de Salud, que el ministerio de Agricultura ha diseñado para el normal abastecimiento de alimentos”.

Asimismo, el titular del Agro, Antonio Walker manifestó que si bien el Ministerio de Agricultura no tiene facultad para inspeccionar los distintos centros de abastecimientos del país, está apoyando a los miembros de la cadena alimenticia para lograr coordinar y mantener el buen funcionamiento de los mercados y ferias libres del país.

“El Ministerio de Agricultura es un socio, es un apoyo, es un amigo de los feriantes, de los mercados mayoristas y no vamos a descansar hasta implementar todas las medidas que hemos descrito en nuestro protocolo del ministerio de Agricultura. Hay otros organismos que están para sancionar, pero nosotros creemos en el diálogo, en la cercanía, en la profesionalización de los mercados mayoristas y los feriantes y hemos visto que el esfuerzo que están haciendo ellos en inversión, en lavamanos de acero inoxidable para los consumidores, etc. Y todas las medidas que ellos están tomando. Creemos que vamos a salir airosos de esto”, destacó el ministro Antonio Walker.

Al inicio de la pandemia, se declaró a la Agricultura como un servicio esencial por lo que la Vega Central permanecerá abierta para todas las personas que soliciten el salvoconducto pertinente durante la cuarentena. En ese sentido, el Relacionador Público de la Vega Central, Arturo Guerrero, planteó las medidas tomadas en el directorio del recinto como control de la temperatura en los accesos y el uso obligatorio de mascarillas y guantes.

“Anoche con todo el directorio y administración decidimos que se abrirán seis puertas y el horario de atención para los Mayoristas desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana al interior de la Vega y de las 10 hasta hasta las 4 de la tarde para el público que compra menudees», señaló el Relacionador Público de la Vega Central, Arturo Guerrero.

Asimismo, Arturo Guerrero añadió que al principio de la pandemia solo el 5% usa mascarillas y “ahora el 95% está tomando medidas de precaución. La Vega abrirá todos los días, pero pedimos que venga una persona, con un listado y no traiga a la mascota ni a la familia».

Al igual que la Vega Central, el Mercado Mayorista Lo Valledor entró en cuarentena la semana pasada y funcionó con total normalidad. En ese sentido, el presidente del mercado, Víctor Cornejo relató la experiencia a los participantes del comité y planteó las medidas tomadas en las últimas semanas.

“Estamos sanitizando todos los días, tenemos más de 150 lavamanos y por supuesto hacemos un llamado al consumidor final, que le hablan de cuarentena y como que se vuelve loco, como que nunca más se va a abastecer y los abastecimientos están normales. Eso es importante que la gente lo sepa y no vayan cuatro o cinco personas a comprar porque lo usan de paseo. El usuario final tiene que tomar conciencia de lo que estamos viviendo y debemos todos cooperar», señaló el presidente del Mercado Mayorista de lo Valledor, Víctor Cornejo.

Además, se abordó el monitoreo de precios de alimentos a nivel nacional durante la pandemia. En ese sentido, Maria Emilia Undurraga, directora de ODEPA, explicó que debido a la existencia de stock de alimentos en el país y en el mundo “de registrarse aumentos, estos serían “puntuales” y, por el contrario, tenderían a estabilizarse”.

Finalmente, el Ministro de Agricultura, Antonio Walker hizo un llamado a la conciencia de todos los chilenos a informarse respecto del abastecimiento de alimentos, de todos los instructivos y protocolos. “Es muy importante decir que estamos bien abastecidos de alimentos, no hay razón para el acaparamiento ni para la distorsión de precios porque hemos tenido una temporada normal en términos de producción”, concluyó el secretario de Estado.