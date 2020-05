En un procedimiento abreviado, se condenó hoy a Christopher Dobbs González (32) como autor del incendio de un bus del transporte público en calle Pio Nono con Avenida Bellavista, comuna de Recoleta, el pasado 26 de noviembre, en el contexto de las movilizaciones sociales en el sector de Plaza Baquedano. Se condenó al acusado por el delito de incendio, por el delito de toma de control de vehículo, y por la Ley 20.000 de control de drogas. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de noviembre de 2019, cuando cerca de las 20:30 horas un grupo de desconocidos, actuando como una turba, entre ellos el imputado, interceptaron en calle Pío Nono con Av. Bellavista, en Recoleta, a un bus de la locomoción colectiva de la línea 421 e intimidaron mediante un arma de fuego a su conductor. Los autores del ilícito obligaron al chofer a bajarse del bus, tomando uno de los encapuchados el control de la máquina. Luego doblaron por la calle Pío Nono al sur, quedando en la segunda pista, instante donde Dobbs habría tirado un líquido acelerante y luego prendido el combustible con un encendedor, resultando incendiado el bus tanto en la parte trasera como en el asiento del conductor. En la causa, donde la Intendencia Metropolitana actuó como querellante, se le aplicaron las siguientes penas al imputado: por el delito de incendio (contemplado en el artículo 471 nº1 del Código Penal) se le aplicaron 541 días de presidio más accesorias; por el delito de retención o toma de control de vehículo de transporte público (268 sexies del C.P.) la pena es de 3 años y un día más accesorias, y en relación al delito del artículo 8 de la Ley 20.000 se le aplicó una multa de 1/3 UTM. La pena se cumplirá mediante libertad vigilada intensiva. El imputado se encontraba en prisión preventiva desde su detención por parte de Carabineros el pasado 19 de diciembre y hasta el 15 de abril, pasando luego a arresto domiciliario total.

