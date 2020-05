Con éxito se rindió Cuenta Pública 2019 en Alhué

El pasado 30 de abril se presentó a toda la comunidad vía online la Cuenta Pública 2019 de la Ilustre Municipalidad de Alhué, jornada que estuvo liderada por las autoridades.

Esta cita se llevó a cabo en el Auditorio del Liceo Sara Troncoso, siendo liderada por el Alcalde, estando presente el Honorable Concejo Municipal en pleno.

Esta rendición fue totalmente diferente a todas las cuentas públicas que se han realizado en la comuna, ya que debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, esta jornada se desarrolló sin público, siendo transmitida por las redes sociales del municipio, además de estar disponible en el sitio web del municipio.

Igualmente, en esta Cuenta Pública se presentaron los diversos proyectos que ha ejecutado el municipio, dando a conocer por medio de un video expositivo las iniciativas más relevantes que desarrollaron en todo el territorio, con una inversión de más de $6 mil millones sólo en el 2019.

Añadiendo que “también quiero agradecer al Concejo Municipal, donde ninguno de ellos pone su parte política por sobre el bien común, lo que nos hace hacer un buen trabajo entre los 7, y así esta labor se hace mucho más fácil, para traer la inversión y mejorar la calidad de vida de los alhuínos. Aprovechar de agradecer al intendente, al gobernador, a los consejeros regionales, a Ministros, a todas las personas y servicios que nos han ayudado a desarrollar a nuestra comuna”.

Asimismo, se refirió a las futuras iniciativas que se vienen para el territorio. “Tenemos muchos proyectos, muchos que vamos a ejecutar, otros que estamos diseñando, por lo tanto, se augura un muy buen futuro para nuestra comuna. Lo que nos motiva es mejorar la calidad de vida de los habitantes de Alhué”.

Por su parte, la concejala Nancy Cerda manifestó que “me emocionó mucho esta Cuenta Pública, con todos los proyectos, todos los avances que se presentaron, que se han hecho con tanto cariño y amor para nuestra comuna, con tanta gestión, para conseguir estos recursos. Debemos aprovechar de agradecer a la comunidad, porque sin ellos esto no se podría hacer, ya que ellos son los que nos dicen cuáles son las falencias que tenemos en cada sector. Aprovechar también de agradecerle a los funcionarios municipales, que hacen estos proyectos, para que veamos una comuna totalmente renovada”.

A su vez, el concejal Roberto Aravena sostuvo que “esta es una Cuenta Pública diferente, porque todos sabemos la situación que estamos viviendo, con esta gran pandemia, por lo que debemos cuidar a todos los vecinos. La alta inversión en la comuna indica que se ha ido trabajando en conjunto con la comunidad, porque cada proyecto que se ha realizado ha sido consensuado con los vecinos. Además debemos agradecer los aportes privados que hay para nuestra comuna, los que están reflejados en las mismas obras”.

En tanto, el concejal Rafael Cerda se mostró satisfecho con todos los proyectos que se han realizado. “Me ha producido algo de nostalgia ver el Auditorio vacío en esta Cuenta Pública, a comparación de otras cuentas pública, pero esto es para cuidar a nuestros vecinos por la pandemia que estamos viviendo. Ha habido una gran inversión en nuestra comuna, que pasó por todas las áreas, por salud, educación y conexión vial. Tenemos una gran cantidad de callejones que van a ser asfaltados, más de $1.100 millones en espacios recreativos y canchas deportivas. Hemos cubierto desde los niños hasta los adultos mayores, para que cada uno viva de mejor forma en Alhué”.

Algo similar recalcó el concejal Mario Huerta, destacando proyectos en materia de salud. “Esta Cuenta Pública estuvo a la altura de Alhué, pero me quedo con el anhelado proyecto del CESFAM, ya que se comenzó a trabajar en él durante el 2014, y por diferentes motivos se retrasó la construcción, pero que ahora ya se retomó y es un anhelo de todos los alhuínos. Tendremos una gran infraestructura, con buenos profesionales en la salud. Además, debo destacar los equipos de rayos x dentales que se instalarán en el consultorio de Hacienda Alhué, lo que prestará una vital ayuda a toda la comunidad”.

Por último, el concejal Hugo Lazo subrayó que “esto es lo que se espera. A lo mejor se pueden ver muchos números que luego se pierden de la memoria, pero lo que no se puede perder son los avances que se han producido. Acá me quiero detener, porque por sobre los números, ha estado el beneficio de las personas, no importando la cantidad de gente que pueda vivir en una localidad o en algún sector, si se necesita hacer una inversión que es por el bien de ellos, se ejecuta. Estoy contento de ver cómo se desarrolla nuestra comuna, de ser partícipe en ello y espero que la gente siga participando en este desarrollo”.