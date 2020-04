Nuevos pacientes de la zona abandonaron las dependencias de aislamiento del Hospital Provincial de Talagante, tras permanecer internados en dicho centro asistencial, producto del COVID-19, sumándose a la estadística de los sobrevivientes al ataque de este coronavirus. “El Hospital de Talagante ya ha tenido a la fecha 13 egresados, de los cuales los últimos dados de alta, son los tres que se fueron hoy día –martes 28 de abril- a sus domicilios”, señaló el doctor Jaime Contreras.

“Ellos tres salieron –añadió- del Servicio de Medicina después de haber estado, uno de ellos, en el Servicio de UPC, en UCI y UTI, por tanto tuvieron una evolución favorable, desde el punto de vista que salieron de la unidad de pacientes críticos y pudieron terminar su tratamiento en cama básica de medicina y el día de hoy ya completando su tratamiento de base y estabilizando toda su condición clínica, se les pudo dar el alta a los tres en forma conjunta”, precisó el Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Talagante.

Consultado si alguno de estos tres pacientes requirió de ventilación mecánica mientras permaneció internado, el doctor Jaime Contreras indicó que no todo paciente afectado por COVD-19 requiere de este soporte y en el caso de los tres egresados, aunque uno de ellos debió pasar por la UPC no tuvo que ser asistido de manera artificial, a pesar que uno de ellos se encontraba en las edad de riesgo. “Los pacientes dado de alta hoy, son un hombre de 40 años, una mujer de 42 años y un hombre de 66 años (…), uno es de Talagante y dos con domicilio en la comuna de Peñaflor”, puntualizó.

Seguidamente, el doctor Jaime Contreras explicó que los pacientes dados de altas se van con recomendaciones, muchas veces determinadas, además, por las patologías de base que presentan, como es el caso de los últimos tres pacientes que superaron lo agudo de su patología respiratoria provocada por el COVID 19. “Una vez superada esa fase y el paciente ya está estable se puede plantear el alta a su domicilio, y ellos se van con recomendaciones del tipo de aislamiento que pueden realizar, dependiendo del tiempo que hayan estado hospitalizados y con el manejo que deben seguir como paciente dado de alta del servicio de medicina”.

Agregó que igualmente estas personas egresadas por COVID-19 reciben acompañamiento desde los consultorios municipales, donde hay equipos de seguimiento y de apoyo y otras gestiones en sus domicilios. Respecto de si el egreso implica inmunidad total, el profesional médico sostuvo que no hay claridad todavía sobre este aspecto e indicó que “ese tema no está zanjado completamente (…) y de hecho no tenemos todavía nosotros todos los test que nos permitirían llegar a avanzar en esa línea de definición que plantea el ministerio, así que no se puede establecer en todo los escenarios COVID, por lo menos en este momento, en la atención pública”.

Respecto del estado emocional en que salen los pacientes desde el hospital, el profesional médico empatizó con ellos e indicó que es un “momento emocionante”, por cuanto “lo han pasado mal, están conscientes de lo que vivieron en su momento y se van agradecidos de la vida, agradecen a Dios y al personal en todo sentido: desde el médico que los atendió hasta la auxiliar que hace aseo y han hecho mucha mención al personal de apoyo a los servicios y en particular del persona de aseo”, confidenció el facultativo.

Finalmente, el jefe del servicio de medicina compartió la sensación de pacientes y personal en cada egreso de esta pandemia. “Es una situación bien especial porque, bueno, felices por la evolución favorable de los pacientes, de todas maneras, o sea, eso va a ser siempre un agrado vivirlo a diario y en este tipo de pacientes, hay una satisfacción doble (…), y eso nos va generando mayor confianza en el equipo, que lo que nos hemos preparado ha tenido efectos y el que nos pudiera ocurrir a nosotros, como cualquier mortal, se minimiza el temor, ya que pacientes que lo han vivido en carne propia, han salido exitosamente, así que eso baja las angustias, refuerzan los equipos, y ha sido súper positivo”, dijo el doctor Jaime Contreras.