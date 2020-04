Autoridades de María Pinto solicitaron al Ministerio de Salud recursos de protección

***La persona diagnosticada no se atendió en el CESFAM y no forma parte de la red de salud de la comuna, es decir no pasó por nuestro sistema; por tanto, no sabemos si está en Santiago, si lo tomo en una clínica privada o si acudió a un hospital público***

En un video publicado a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad, la alcaldesa de la comuna de María pinto en compañía de todos los Concejales y del Director de Salud de la Comuna, informó sobre una decisión que tomaron como cuerpo colegiado el cual está relacionada con un recursos de protección ante el Ministerio de Salud para poder tener la identidad de la persona que fue declarada COVID-19 positivo en la noche del miércoles en la referida comuna y que “no fue informado a la Municipalidad”.

El objetivo de presentar un recurso de protección es poder colaborar con el paciente, la familia y el entorno para a su vez, proteger a la comunidad de la expansión del contagio de coronavirus.

La Edil aprovechó la oportunidad para manifestar su molestia ante el Gobierno por la forma que está siendo tratada la información pues, se dieron por enterados por medio de las redes sociales lo que contribuyó a un caos en la comuna porque generó pánico.

“Le pedimos a la comunidad que este tranquila, vamos a tomar todas las medidas del caso como autoridades políticas para proteger la salud de todos los habitantes”, aseveró la Alcaldesa quien le hizo saber a la persona que fue diagnosticada por COVID-19 que están prestos a colaborar ante cualquier necesidad sanitaria, económica o de alimentación que se le pueda presentar.

Asimismo, agregó que la persona diagnosticada no se atendió en el CESFAM y que no forma parte de la red de salud de la comuna, “es decir no pasó por nuestro sistema; por tanto, no sabemos si está en Santiago, si lo tomo en una clínica privada o si acudió a un hospital público. Lo único que sabemos es que, todos los casos que en María Pinto se han tomado como muestras han dado negativos incluso los cuatros que fueron tomado en la noche del miércoles; por ende, tampoco sabemos si esta persona está en un hogar en María Pinto en cuarentena, si está en un hospital y si su familia está o no cubierta”.

Mualim, ante la emergencia sanitaria le pidió más que nunca a todos los que residen en la comuna que se queden en sus casas si no tienen que salir. “A partir del próximo lunes que es el pick del contagio, las puertas del Municipio estarán cerradas, sólo atenderemos atenderemos a través de las líneas telefónicas que serán publicadas e iremos a los domicilios a entregar la asistencia que requieran las familias de la comuna; todo ello, con el fin de proteger la salud y la vida de nuestros habitantes”.

Por otra parte, la Alcaldesa anuncio que junto al Concejo Municipal, redactaron una ordenanza relacionada al uso de mascarilla el cual contempla sanción a las personas que no la usen.

Igualmente, habló sobre la sanitización donde los vehículos del transporte público fueron considerados.