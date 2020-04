Una joven pareja de vecinos son los primeros contagiados POR COVID-19 EN la comuna de Isla De Maipo

Mediante un comunicado de prensa entregado a los medios de comunicación y a la opinión pública de la provincia, el Alcalde de Isla de Maipo, a través del municipio local confirmó los dos primeros casos de contagio con coronavirus COVID-19 en esa comuna. En tal sentido, la comunicación oficial señala que con fecha 1 de abril se constata el hecho y entrega detalles de las circunstancias en que ocurrió este hecho para evitar rumores y males entendidos por parte de la comunidad local y provincial.

“Se trata de una pareja joven que según la información entregada se habría contagiado en su lugar de trabajo en Santiago. También manifestaron que al inicio de los primeros síntomas decidieron realizar una estricta cuarentena voluntaria en su hogar. Con el transcurso de los días y presentando nuevas sintomatologías, acudieron a una clínica privada para someterse al examen PCR que este 31 de marzo dio positivo”, señala el comunicado de prensa.

Seguidamente, la Municipalidad de Isla de Maipo destaca la responsabilidad de ambos vecinos frente a esta situación y las medidas que adoptaron para no propagar la enfermedad entre sus pares y familiares. “Vale recalcar que durante todo este periodo, ambos vecinos aseguraron tomar todas las medidas de autocuidado y prevención, evitando el contacto con su entorno familiar y espacios públicos dentro de Isla de Maipo. Además, confirmaron que jamás acudieron a los centros de salud municipal de nuestra comuna”.

De igual modo, el comunicado de prensa entrega información sobre el estado de la joven pareja afectada por COVID-19 y de qué manera están siendo tratados localmente. “Si bien se encuentran en buen estado de salud, de acuerdo a los protocolos deberán continuar con una estricta cuarentena obligatoria y atención con personal exclusivo de salud municipal debidamente protegido”, precisa el documento oficial que además explicas las razones para no dar cuenta de quienes son los afectados.

“Por norma y derecho del paciente, se mantiene en estricta reserva la identidad de estas personas y sector en el que viven, haciendo un llamado a la comunidad a ser responsables y a no generar desinformación o especular a través de redes sociales”, subraya el documento oficial con el propósito de crear conciencia entre los vecinos y sentido de la responsabilidad frente a una situación que es importante asumir con la debida madurez.

“Desde la llegada del virus al país, nuestro municipio ha adoptado distintas medidas preventivas para reducir al máximo el riesgo de contagio”, agrega la municipalidad de Isla de Maipo, al mismo tiempo que enumera una serie de procedimientos llevados a la práctica con la finalidad de minimizar al máximo el contagio y otras dificultades a las personas. Sin duda, cada una de estas medidas, permitió que Isla de Maipo fuese la última comuna de la provincia de Talagante en figurar en la estadística de casos contagiados en nuestra zona.

“Durante el mes de marzo –explica el municipio- se aplicaron protocolos de seguridad en centros de salud para atender casos por sospecha de Covid-19, suspensión de clases, vacunación contra la Influenza en terreno para descongestionar los centros de salud, sanitización de espacios públicos y recintos municipales, limitar la atención de público y decretar Emergencia Comunal con prohibición de actividades y reuniones masivas entre otras restricciones”.

Al finalizar, el municipio isleño reitera la petición realizada a las autoridades del país y de la región para contar con “un cerco y control sanitario en cada uno de los accesos de Isla de Maipo, petición que a la fecha no ha tenido respuesta” y formula un nuevo llamado a la población a evitar la exposición a esta pandemia. Insistimos a la población a quedarse en sus casas y a no salir si no es estrictamente necesario. La solidaridad y responsabilidad de todos va a permitir superar esta emergencia sanitaria y cuidar a nuestros vecinos de mayor riesgo”, concluye la Municipalidad de Isla de Maipo.