Concejal González desmiente haber citado a reunión e incitar a la violencia

El aludido concejal Juan González dio a conocer que él no convocó a la reunión y la información entregada se remitió a la apertura del SAP y que existen grabaciones al respecto, además a la hora de los incidentes no se encontraba en el lugar.

González lo primero que hizo fue lamentar los hechos indiciando que “es repudiable y rechazo categóricamente la destrucción que han hecho en Cesfam Florencia. Le voy a pedir al alcalde que presente las acciones legales para investigar esta situación de los destrozos y ojalá se llegue a los verdaderos culpables”.

Con respecto a las acusaciones de dirigentes sociales dio a conocer que “estoy muy tranquilo, porque la información que ahí se dio fue totalmente distinta a la acusación que hacen dándome a mí esa responsabilidad”.

Al ser consultado por la cita con los vecinos indicó que “yo concurrí a la reunión porque me convocaron ex dirigentes del sector y alrededor de 70 vecinos, donde me indicaron que habían llamado a distintas autoridades y no habían sido escuchados. Ellos querían tomarse el Cesfam porque no tenían información y según ellos iban a llegar enfermos de coronavirus. Yo les di la información después de haber hablado por teléfono con el director de salud, quien me entregó la información oficial de lo que se estaba haciendo ahí”.

El concejal fue enfático en exponer que les dijo que “ese Cesfam iba a ser ocupado como un SAPU (Servicio de Atención Primaria de Urgencia) para afecciones respiratorias y para seguir vacunando a la población, esa fue la información que entregué a los vecinos y eso está grabado en audio, quien intenta tergiversar la información o quien intenta cambiar la realidad está muy equivocado”.

Finalmente agregó que después de un par de minutos se retiró del lugar junto a los vecinos. “Esos desmanes ocurrieron en horas de la noche, yo no estaba ahí, no soy responsable de aquello y nunca incité a la violencia, todo lo contrario, por eso es que me atrevo a criticar duramente a quienes destruyeron algo que le hacía falta al sector norponiente” concluyó.