Joven protagonista de serie “PROVOCA” participó del encuentro almas con ciencia

Marzo fue el mes donde conmemoraron tanto el Día Internacional de la Mujer, como el de la astronomía, coincidencia escogida por el Observatorio ALMA para desarrollar el encuentro “ALMAs con Ciencia: Mujeres en STEAM”, un espacio para relevar los logros femeninos y su contribución al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas en Chile. Una de las protagonistas de la serie web Provoca de AUI/NRAO, Javiera Toro, fue elegida para compartir su testimonio de vida, desde su primera curiosidad para comprender el universo hasta sus vivencias al conocer a científicas que trabajan en Chile y el impacto que tuvo para ella su participación en la serie.

Denominadas STEAM, por su sigla en inglés, estas áreas del conocimiento involucran no solo a las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, sino también al arte como puerta a la innovación. Mujeres formadas en diversas disciplinas compartieron sus testimonios de vida, desde una premiada profesora de ciencias naturales de la Araucanía, hasta una alumna de Puente Alto que siempre soñó con conocer el universo y hoy inicia su carrera para convertirse en astrónoma.

Precisamente esta alumna egresada de cuarto medio, Javiera Toro, fue una de las protagonistas destacadas de la campaña Provoca, iniciativa que en un juego de palabras invita a “promover vocaciones científicas” en niñas. La campaña se inició con un encuentro de modelos de rol en octubre del 2018, y prosiguió con una serie web estrenada en marzo del 2019. Javiera participó de ambas instancias. La serie incluyó relatos de científicas y profesionales e historias de niñas con inquietud científica. El proyecto Provoca espera desarrollar este año un nuevo encuentro de modelos de rol en Valparaíso, y rescatar más testimonios para sumar a la serie original.

Paulina Bocaz, representante de AUI/NRAO, socio norteamericano de ALMA y líder de Provoca, presentó la serie en el evento, señalando que la misión del proyecto es aumentar la diversidad y la inclusión en STEM. Indicó que el primer paso hacia este objetivo lo dieron trabajando con el grupo sub-representado más numeroso, las mujeres. “Visibilizando a mujeres profesionales y a niñas que aspiran a carreras STEM, nos encargamos de romper dos mitos; que no hay mujeres en carreras STEM y que no hay interés de las niñas en estos temas. Ahora transitamos desde la inspiración a la acción. Queremos no solo encender la llama de la ciencia, sino mantenerla acompañando el camino tanto de las niñas, como de las profesionales, y de todos quienes participen de nuestros programas”, puntualizó.

“ALMAs con Ciencia: Mujeres en STEAM” contó con la participación de Nadia Valenzuela, profesora de Angol y ganadora del Global Teacher Prize 2019; Soledad Fuica, ingeniera en software de ALMA y protagonista de Provoca; Andrea Obaid, periodista científica; Silvana Zuñiga, artista visual y Camila Navarrete, investigadora postdoctoral en el Observatorio Europeo Austral (ESO). El evento fue realizado en las instalaciones de ALMA en Santiago y transmitido vía streaming. Tanto el evento como los episodios de Provoca exhibidos contaron con interpretación en lengua de señas, fortaleciendo el compromiso con la inclusión en un sentido amplio.

En la oportunidad, Carolina Torrealba, doctora en biología molecular y subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, aseguró que el género se ha infiltrado en los huesos del ministerio y por ello el impulso en el desarrollo de una política de género. “Somos responsables de nuestro conocimiento y del modo en que queremos que impacte y eso es imposible sin la incorporación de más mujeres en las diferentes áreas”, señaló la autoridad.

Por su parte, Aisén Etcheverry, directora nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de (ANID), ex CONICYT, señaló que “las mujeres somos personas de vínculos, generamos comunidades y enfrentamos cada proyecto de forma colaborativa. Hace algunos años y a pesar de ser formada como abogado, me enamoré de la ciencia y de la tecnología y me involucré desde el gobierno, desde la burocracia, construyendo una carrera a través de la tecnología, la innovación y la ciencia. Hoy somos mayoría femenina en el liderazgo del ministerio de ciencia y eso se traduce en una oportunidad para abrir puertas hasta ahora cerradas. Con el mismo entusiasmo debemos procurar la participación de hombres en áreas dominadas por las mujeres, ya que es la diversidad lo que enriquece los espacios y los debates, y creo profundamente en la igualdad. Desde el Estado construiremos una nueva institucionalidad liderada por mujeres”, puntualizó.

“¡CÓMO ERA POSIBLE ESTA INMENSIDAD DEL UNIVERSO!”

Javiera Toro hoy a sus 18 años se acaba de matricular en el plan común de ingeniería y ciencias de la Universidad de Chile, y más adelante espera especializarse en astronomía. “Desde niña me gustaba saber el porqué de las cosas. Mi familia es del sur y recuerdo que de niña íbamos cerca de Chillán, donde los cielos sufren menos contaminación lumínica y donde las estrellas se veían increíbles. Yo era tan solo una niña y quería saber cómo era posible que sucediera esta inmensidad del universo. Era tanto que hasta lloraba de la emoción, de saberme tan pequeña ante este cielo enorme. Desde entonces me convertí en un desafío para algunos profesores, ya que hacía preguntas avanzadas para mi edad y presionaba para obtener respuestas. Tuve muchos profesores y profesoras que me estimulaban a ir más allá e investigar, me juntaba con ellos después del colegio para aprender de cosas específicas o me pasaban otros libros con la información que buscaba”, cuenta la joven.

“Participar en Provoca me permitió conocer por primera vez a científicas, no a personas que enseñaban ciencia, sino a mujeres reales que se dedicaron por entero a ella. Eran mujeres de diferentes partes del mundo, con experiencias de vida distintas y me sentí como en casa. Sentí que me quería quedar ahí y seguir el mismo camino que ellas”.

Comenta que tras comenzar la serie, se sintió muy nerviosa porque no le gusta llamar la atención, pero al mismo tiempo se sentía muy orgullosa de ser parte de esta iniciativa que podía inspirar a otras niñas como ella. “Esta experiencia me ayudó a empoderar a otras niñas a cultivar la inquietud científica y no parar de buscar. Hoy le digo a mi prima, que tiene 11, que está bien preguntar incluso lo más obvio, porque no existen preguntas tontas”, añade.

Para Javiera este fue un aprendizaje único en su vida, cuenta que participar de Provoca le iluminó la ruta que le permitirá conseguir su sueño de ser astrónoma. “Entré en contacto con una red de mentoras que me ayudaron a seguir ese mismo camino. Si pudiera agradecer a alguien además de mi familia, sería a mi pololo quien me ha acompañado en estos 3 años y a mi profesora de física, María José Carreño, que es la mejor educadora que pude haber tenido”, concluye.