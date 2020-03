Senador Coloma: me sorprende que frases como hacer Chile de nuevo o hacer todo a partir de una página en blanco sean las consignas de la opción Apruebo

***Existe una gran mayoría muchas veces silenciosa, que probablemente no grita, no marcha, pero que piensa, que tiene conciencia que en Chile hay cosas que mejorar: hay necesidades sociales, particularmente del ámbito de las pensiones, de la salud, que hay que cambiar, pero eso no significa dar un salto al vacío y no significa hacer todo de nuevo***

Por medio de un comunicado de prensa publicado en diversos medios impresos, entre ellos, La Prensa, se logró conocer que el senador Juan Antonio Coloma considera que existe una mayoría silenciosa que se inclinará por el rechazo.

Las declaraciones las ofreció en virtud del Plebiscito que será realizado el próximo 26 de abril donde los chilenos tendrán que decidir entre el “Apruebo” o “Rechazo” una nueva Constitución.

En este contexto, el Senador quien a su vez es representante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), indicó que actualmente Chile está atravesando por uno de los momentos más difíciles de las últimas cuatro décadas.

“Durante muchos años el gran desafío de Chile fue cómo enfrentar la pobreza y fue un tema bien resuelto, porque creo que hoy Chile tiene un grado de crecimiento, desarrollo, infraestructura, de capacidad de emprendimiento muy distinto a lo que era en ese período”, resaltó Coloma quien agregó que lo que ocurre es que hoy quizá por ese mismo crecimiento, las preguntas se han instalado más en la lógica de la desigualdad”, agregando que si bien la inquietud es legítima, la manera no es buena, rechazando la violencia con la que se han exigido los cambios sociales en una parte de la sociedad.

En cuanto al Plebiscito manifestó que la decisión que se tome expresa será decisiva para este escenario, especialmente porque después del Acuerdo de Paz del 15 de noviembre, “se generó la posibilidad de generar cambios comunes al Proceso Constitucional, pero con el paso de los meses percibo que la opción Apruebo cada vez más ha sido asumida por los sectores más extremos y a mí no me dejan de sorprender que frases como hacer Chile de nuevo o hacer todo a partir de una página en blanco, han sido las grandes consignas de la opción Apruebo”.

El senador en sus palabras aseveró que en el país existe una gran mayoría muchas veces silenciosa, que probablemente no grita, no marcha, pero que piensa, que tiene conciencia que en Chile hay cosas que mejorar: hay necesidades sociales, particularmente del ámbito de las pensiones, de la salud, que hay que cambiar, pero eso no significa dar un salto al vacío y no significa hacer todo de nuevo. Siento que hay una mayoría silenciosa que se va a inclinar por el Rechazo; y lo hace en una lógica de rechazo positivo, diciendo que sí se pueden hacer cambios, pero tienen que tener una base, un cimiento, y lo razonable es que esos cambios se hagan en base a la institucionalidad”.