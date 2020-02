Sernac oficia a Jetsmart por prácticas de verificación de identidad que impiden viajar a pasajeros

Ejemplos de reclamos: Perdí un vuelo con la aerolínea JetSmart. Compré un pasaje con la tarjeta de crédito días previos al vuelo y al hacer el check-in, me dijeron que debía presentarme debido a un requerimiento especial. El día del viaje (17/1) llegué con tres horas de anticipación y tras preguntar el motivo, me dijeron que debía presentarme con la tarjeta de crédito, lo que no pude hacer porque el dueño (mi hermano) estaba en Perú. Me devolvieron el dinero, sin embargo, tuve muchas complicaciones y pérdida de tiempo. Compré un pasaje en JetSmart para el 30 de enero desde Concepción a Santiago con la tarjeta de crédito de mi madre que se encuentra en Angol. Llegó el día del check-in pero me dijeron que no se podía porque debía estar el titular del medio de pago. Le explico que mi mamá está en otra ciudad, pero definitivamente no me dejan embarcar y se ingresó un requerimiento para devolver el dinero del pasaje dentro de 30 días. Se negaron a entregar por escrito el motivo por el que no pude abordar y tuve que comprar el pasaje en otra aerolínea gastando mucho más dinero.