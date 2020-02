Plebiscito 2020: participación del Gobierno divide a partidos a horas del inicio de campañas

Hoy miércoles 26 de febrero iniciará oficialmente la campaña por el plebiscito 2020, y no sólo lo harán los partidos y comandos, sino que también el Servicio Electoral, que en base al artículo 31 ter de la ley 18 mil 700, tiene facultades para realizar una campaña informativa.

Esta se va a realizar a través de las radios, que cada día deben transmitir entre las 07:00 y las 22:00 horas un total de seis spots de no menos de 30 y no más de 40 segundos de duración, con información electoral de utilidad para la ciudadanía.

El contenido será determinado por el Servel y no podrá favorecer a ninguna opción en particular. A eso podría sumarse una campaña encabezada por el Gobierno, la que aún no estaba clara por parte de La Moneda.

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, consideró que el Gobierno no puede restarse de tomar una postura frete a las opciones del plebiscito.

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, dijo que no le corresponde al Ejecutivo tomar postura, pero que sí cree que se debe permitir a los ministros manifestar sus opciones fuera de su horario de trabajo y sin ningún tipo de recurso del Estado.

Felipe Tombolini, coordinador de la Mesa Técnica de la Sociedad Civil, también cree que el Gobierno no debe asumir una postura, pero sostuvo que La Moneda no debe prescindir de una campaña de información.

La mayoría de los comandos y partidos ya preparan sus lanzamientos de campaña, las que serán austeras, dicen, y se concentrarán en el trabajo territorial.