¿Qué fue de la bandera símbolo del terremoto y tsunami del 2010?

A diez años del megaterremoto que afectó a la zona centro-sur del país, las historias siguen apareciendo.

Dos días restan para que se cumpla la primera década. El 27 de febrero del 2010 quedó marcado en la historia como el día en que la zona centro-sur de Chile cambió para siempre. Un megaterremoto 8,7 en la escala de Richter afectó al país, y posteriormente un tsunami golpeó las costas chilenas cobrando la vida cientos de personas.

Diez años han pasado desde aquel momento, en que la bandera chilena, en manos de Bruno Sandoval, se transformó en el símbolo chileno tras el desastre natural. El vecino de la localidad de Pelluhue, en la Región del Maule, conversó con El Mercurio, y contó lo sucedido en ese momento: “dentro de lo que encontré (en los escombros), fue esa bandera. No me la llevé porque, en el fondo, no era mía. La dejé ahí no más”.

Pese a que Sandoval fue inmortalizado en la imagen, fue Daniel Marín quien se apropió del símbolo patrio y lo pasó para que acompañara a la Selección Chilena de Fútbol en el Mundial de Sudáfrica 2010 y posteriormente para estar en el “Campamento Esperanza” el 2011 tras el derrumbe en la Mina San José y posterior rescate de los 33 mineros en Atacama.

Pasaron los años y los problemas económicos llevaron a Marín a rematar la bandera, de la cual se adueño el Desafío Levantemos Chile, quien adquirió la bandera para posteriormente recaudar fondos. Hoy, a una década de hacerse famosa, el emblema patrio está en la empresa GPS Property, en el barrio El Golf, en Las Condes: “esa bandera deberían haberla resguardado y metido en un museo, porque ha pasado a ser parte de la historia de Chile”, comentó Sandoval.

“Hay mucha que ha entrado a tomarse fotos. Nunca le hemos puesto problemas a nadie, y felices, pero principalmente los extranjeros se impactan cuando ven la foto, y entran a preguntaron: ¿esa es la bandera? Si, efectivamente esta es la bandera”, aseveró Pedro Pablo Rivas, presidente ejecutivo de GPS Property, a T13.