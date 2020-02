Familia extranjera en Melipilla es atacada con amenazas de muerte

***Maldito año nuevo para ti y tu familia. Duerme con un ojo cerrado y otro abierto porque no descansaremos***

Hasta las oficinas de este diario se acercó una familia para denunciar las amenazas que desde noviembre del año pasado, están sufriendo y que les está impidiendo llevar una vida normal; temen que en cualquier momento, les puedan hacer daño.

Fue José Acosta quien ofreció los detalles de lo que le ocurre tanto a su persona, como a su esposa e hijos. “En noviembre y enero del año pasado, fueron los meses en que recibimos los ataques, hice la denuncia pertinente a Carabineros pero como no tengo testigos no han procedido, ni investigado, sólo me tomaron la denuncia y ya”.

Transcendió, que en el frontis de su vivienda ubicada en la calle Arza, les han llegado mensajes anónimos muy amenazantes en contra de todo el núcleo familiar.

“Decidí colocar esta denuncia en el diario y hacerla pública porque no sé lo que me pueda pasar, hice la denuncia pertinente ante Carabineros pero no procedieron quizás por no tener testigos”.

Se debe resaltar que José Acosta, su esposa e hijos, son venezolanos y de acuerdo a lo explicado por ellos, en noviembre el ataque fue de terror porque José fue interceptado por dos hombres que lo golpearon al punto de que tuvo que ir hasta la emergencia del hospital para que recibiera atención médica.

Al preguntarle sobre sus atacantes, Acosta dijo que no sabe quiénes son; sin embargo, “me quedo claro que también eran venezolanos porque me dijeron palabras propias que nos hace identificarnos”.

Asimismo indicó, que hace más de dos años que junto a su familia está viviendo en Melipilla, viajaron a Chile en busca de tranquilidad y escapando de la crisis en Venezuela. “Desde que llegamos hemos estados bien, creciendo poco a poco, tenemos nuestro negocio establecido, trabajamos y hemos logrado honestamente mucho, estamos migratoriamente legal y no entendemos quienes son los que se están empeñando en hacernos daños”.

En cuanto a la posibilidad de haber dejado cuentas pendientes con alguna persona en su país, el entrevistado afirmó que en una oportunidad, tuvo un inconveniente con un funcionario de la Guardia Nacional pero, “ya eso quedó en el pasado, nosotros salimos del país y emprendimos una nueva vida”.

“En noviembre, iba a guardar el vehículo como a las 10:00 de la noche, me interceptaron y me tocaron el vidrio, lógicamente lo bajo porque pensé que era un cliente, me preguntaron mi nombre y de inmediato comenzaron a golpearme”, fue parte del relato de José Acosta quien en Melipilla, tiene consolidado un emprendimiento donde ofrece comida y productos venezolanos.

“Nosotros aquí en Chile no hemos tenido problema con nadie y hemos averiguado con familiares y amigos que el funcionario de la Guardia Nacional con el que tuve el problema en Venezuela sigue radicado allá haciendo sus maldades; por tanto, no entendemos si se trata de la misma persona o existe alguien que nos quiere hacer daño; es por ello, que necesitamos el apoyo de Carabineros o PDI para que nos ayuden a determinar que está sucediendo”.