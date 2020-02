Concejal Sebastián Rosas pidió fiscalizar el buen trato al adulto mayor, embarazadas y personas discapacitadas

Con el propósito de atender las denuncias de la comunidad, el Concejal Sebastián Rosas solicitó a la autoridad comunal revisar el cumplimiento de la ordenanza municipal “Yo respeto tus años”, la cual favorece el buen trato del adulto mayor en Talagante por parte de todos los agentes públicos, sean privados como reparticiones del Estado. Según comentó el joven abogado, la situación también afecta a otro tipo de personas que merecen un mejor trato.

“Planteo que haya una fiscalización a la ordenanza “Yo respeto tus años” debido a que hay varias denuncias de vecinos de la comuna que me han informado que no se está respetando esa ordenanza y, a la vez, también solicito que se amplíe el rango de fiscalización para que se pueda respetar eventualmente a las personas en situación de discapacidad, como también a las mujeres que están en estado de maternidad o lactancia”, señaló Sebastián Rosas.

De acuerdo con el relato de los afectados al concejal talagantino este hecho suele ocurrir al momento de la cancelación de productos, servicios y todo tipo de cuentas. “Esto se debe principalmente a que en las cajas de pago de diferentes centro o locales comerciales no están tomando en consideración esas condiciones que tienen las personas, condiciones que a veces dificultan la movilidad o los tiempos de espera al momento de poder cancelar el producto que ellos quieren”, precisó Sebastián Rosas.

De igual modo, el representante de la comunidad precisó el tipo de comercio en el que se incurre en esta inobservancia o indolencia frente a una condición que requiere un trato adecuado. “(Esto ocurre) Principalmente en las grandes cadenas comerciales que tenemos nosotros en la comuna, específicamente me han recalcado. Referente a los bancos no hay ninguna queja, pero sí en las grandes cadenas comerciales que tenemos en la comuna, sí las quejas van apuntadas especialmente a ese sector”, acotó.

Seguidamente, Sebastián Rosas reitero que las denuncias que ha recibido por parte de vecinos y vecinas de la comuna afecta a las personas de la tercera edad que están protegidas bajo una ordenanza municipal, pero se hace necesaria esa misma actitud para con otro grupo de personas. “En ese sentido quiero ampliar el rango porque constantemente es una queja que hace la agrupación de personas con capacidades diferentes, como también muchas personas que están esperando bebé o en proceso de lactancia”.

Por último, el concejal talagantino sostuvo que su petición fue bien acogida por la autoridad comunal. “El alcalde se comprometió ante el concejo municipal de eventualmente ir a fiscalizar los lugares y hacer un informe correspondiente porque no me cabe duda que a lo mejor no se está cumpliendo –la ordenanza- y seguramente con la fiscalización vamos a tener la claridad de sí esos rumores son reales”, señaló Sebastián Rosas.