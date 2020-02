Presidente de ONG Cerros Abiertos: con el Cerro El Sombrero se están incumpliendo las medidas ambientas correspondientes

Mario Pezoa, presidente de la ONG Cerros Abiertos, informó que tienen más de siete años trabajando en pro del Cerro El Sombrero de Melipilla; en especial, por el área que se ubica detrás del Cementerio Municipal; en consecuencia, ven con mucha preocupación lo que está sucediendo en el sector poniente (Lomas del Manso) por la ejecución de un proyecto de alta tensión.

El entrevistado recordó, que dicho proyecto ha causado mucha polémica, de hecho, “se detuvo por un momento pero lamentablemente lograron los permisos y están en la actualidad en plena obra, construyendo una nueva sub estación eléctrica, al lado de una ya existente”.

A razón de esto, el Presidente de la referida ONG destacó que están incumpliendo las medidas ambientales correspondientes. Ante este escenario, sienten indignación considerando que “las autoridades le han hecho caso omiso”.

“Sin duda la justicia ambiental no está funcionando, nosotros realizamos varias acciones, incluso presentamos una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente pero todavía no hemos recibido respuesta”, acotó textualmente el entrevistado quien no dudó en hacerle un llamado a la Municipalidad, Gobernación y a la Superintendencia Ambiental para que se hagan parte de esta situación y en terreno, visitando el lugar se den cuenta de todos los incumplimientos ambientales y el daño ecológico que están provocando.