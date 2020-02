Coronavirus: La variante de un virus que ya existe y no afecta las encomiendas que provienen desde China

Según explicó el Doctor Enrique Vera el coronavirus ya existe en Chile y explicó que el que está afectando a China es una variante agresiva. “Los coronavirus son virus que existen, a los cuales nosotros hemos estado expuestos. Este coronavirus se trata de un nuevo tipo de virus, pero que habitualmente los coronavirus producen enfermedades que van desde simples resfríos hasta neumonías muy graves”, precisó.

“Este coronavirus –añadió el médico-, que hizo su explosión en China, es un virus que está produciendo en general neumonías graves, pero nosotros tenemos hoy día pacientes en el país y siempre ha habido pacientes que tienen infecciones respiratorias graves y no por eso están necesariamente infectados con coronavirus, sino que pueden estar infectados con otros agentes infecciosos”.

Más adelante, el Jefe del Servicio de Urgencia del Hospital de Talagante sostuvo que la precisión sobre un caso de este coronavirus proveniente de China debe cumplir no sólo con ciertos criterios clínicos sino que también de tipo geográficos. “No es sólo la sintomatología que el paciente puede tener y eso se lo vamos a preguntar en el minuto cuando el paciente llegue y eso nos va a permitir poder determinar si estamos frente a un caso sospechoso o no”.

Considerando el acceso a plataformas de comercio chino por parte de la ciudadanía en general a través de internet, ante la consulta sobre un eventual riesgo de contagio por encomiendas, el Doctor Enrique Vera desestimo esa probabilidad debido a la naturaleza del virus y, por otra parte, al tiempo que media entre la compra y entrega del producto en Chile.

“La información que nosotros manejamos a nivel salud es que este virus tiene una vida media fuera del huésped –de la persona que lo porta- que es corta. O sea, no es más allá de 3 a 4 horas, entonces, si bien es cierto un producto pudo haber estado expuesto al virus, esos virus no son capaces de sobrevivir a lo que significa el viaje de China a nuestro país. Así que las cosas no debieran ser un problema, el problema somos las personas, que somos los huéspedes de estos agentes infecciosos”.

En tal sentido, el Jefe del Servicio de Urgencia fundamentó que la principal forma es el contagio de manera más directa con otra persona que porte el virus o a través de los objetos o ropas. “Pero, en un contacto de horas muy próximo podría haber un efecto de transmisibilidad, sin embargo, en lo que se refiere a la compra de productos que se demoran en llegar, no debiera tener problemas”, acotó el Doctor Vera.