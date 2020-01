Emprendedor de Alhué fue certificado por el Sistema Nacional de Información de Artesanía

Marcelo Becerra, un destacado artesano del territorio, obtuvo este reconocimiento de parte del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, quienes resaltaron el arduo trabajo que este vecino realiza con cactus reciclados, entre otras especies. El municipio, por medio de la ODEL, entregó un fundamental apoyo para alcanzar este logro. El Alcalde Roberto Torres Huerta, junto al Honorable Concejo Municipal subrayaron este acontecimiento, recalcando que seguirán ayudando a crecer los emprendimientos de los alhuínos.

El municipio de Alhué se ha caracterizado por entregar un constante apoyo a los diversos y muy variados emprendedores de la comuna, con el propósito de que cada uno de ellos se pueda seguir desarrollando de la mejor manera.

Bajo ese marco, este lunes, en el marco de la sesión ordinaria número 158 del Concejo Municipal, se invitó a un destacado artesano local, Marcelo Becerra, quien fue certificado por el Sistema Nacional de Información de Artesanía, Chile Artesanía 2019.

Esta es una plataforma del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio que busca identificar y reconocer a quienes cultivan la artesanía en Chile, así como las diversas manifestaciones artesanales del país, con miras a preservar, valorar y fomentar su desarrollo.

Esta iniciativa tiene el objetivo de reconocer y valorar la artesanía nacional y a quienes la desarrollan, garantizando su autenticidad, características de su identidad, atributos de la creación y la promoción de su calidad, reconociendo y visibilizando toda la cadena de valor asociada a su sector.

En la comuna eran solamente 2 los artesanos reconocidos por este sistema, como es Juana Peña con su trabajo en telares, además de Rogelio Acevedo, por su labor en talabartería, pero ahora se sumó un tercer artesano, como es Marcelo Becerra, por el trabajo que realiza reciclando cactus y otras especies de árboles.

Este logro fue muy resaltado por el Alcalde Roberto Torres Huerta. “Estamos bastante orgullosos con nuestro Concejo Municipal y con la Oficina de Desarrollo Económico Local (ODEL), porque hemos sumado un nuevo artesano al Sistema Nacional de Información de Artesanía, quien ya oficialmente pertenece a este selecto grupo de artesanos de nuestro país”.

Agregando que “para nosotros como comuna es un honor que podamos tener a Marcelo Becerra inscrito en esta iniciativa, porque la artesanía es fundamental para el desarrollo y la identidad de los pueblos, donde nos vemos reflejados por el trabajo que hace”.

Por su parte, Marcelo Becerra, se mostró sumamente satisfecho con este logro. “Me siento muy orgulloso de representar a muchos artesanos del pueblo, y ahora siendo reconocido a nivel nacional, algo más importante todavía, porque puedo decir que no soy cualquier artesano”.

Asimismo, dio a conocer en qué consiste su trabajo. “Yo parto reciclando todo tipo de materia prima que encuentro a lo largo de la comuna, por donde esté ando viendo que me puede servir y que me entregue la naturaleza. Yo hago lámparas en cactus, mesas de centro en cortezas de árboles, hasta trabajo reciclando las herraduras, hay muchas cosas que se pueden hacer así”.

De igual manera, el artesano subrayó el apoyo que le entregó la ODEL. “Ellos me tendieron la mano, me hicieron las entrevistas, preguntándome si me podían postular al registro, porque es una buena oportunidad de no sólo ser reconocido en el pueblo, sino que a nivel nacional, algo que no es menor”.