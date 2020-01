Autoridades del Trabajo y Agricultura lanzan campaña para para prevenir exposición al sol de trabajadores de temporada

Los Subsecretarios de Previsión Social, Pedro Pizarro y de Agricultura, José Ignacio Pinochet, en compañía del Director Nacional del Instituto de Seguridad Laboral y los Seremis de Agricultura, José Pedro Guilisasti y del Trabajo de la Región Metropolitana, Denisse Madrid, hicieron un llamando a empleadores y trabajadores a tomar las medidas necesarias para protegerse eficazmente cuando estén expuestos a radiación ultravioleta, en el marco del lanzamiento de la campaña “Trabaja seguro este verano”.

Las autoridades visitaron la comuna de María Pinto, junto a la alcaldesa , puntualmente, a trabajadores temporeros de El Ranchillo, donde el Subsecretario Pizarro señaló la importancia de la protección, sobre todo en esta época de alta exposición. “Estamos aquí para fomentar ambientes que eviten riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y para ello la prevención es fundamental: tener conocimiento de la radiación ultravioleta, el uso de elementos de protección, saber las horas más complicadas es muy relevante para trabajadores y empleadores, para evitar, sobre todo en el mundo agrícola, enfermedades como el cáncer a la piel” indicó la autoridad.

Por su parte, el Subsecretario de Agricultura, agregó que “estamos muy preocupados por nuestras personas que trabajan a diario en zonas agrícolas, son 450 mil personas las que se desempeñan en el agro chileno y más de 200 mil personas trabajan en sus propios terrenos, para ellos el llamado es a que tomen conciencia de la importancia de cuidar su salud”.

Para el Director Nacional del ISL, Manuel Cañón, la campaña ‘Trabaja Seguro este Verano, busca generar mayor conciencia en la prevención de riesgos frente a la exposición al sol: “Nuestra misión es dar a conocer las principales medidas de prevención, con especial énfasis en las y los trabajadores que se exponen a las radiaciones UV, sobre todo en verano, donde las altas temperaturas son perjudiciales para la salud y seguridad”.

La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Denisse Madrid, por su parte, recordó que la Dirección del Trabajo está también realizando una campaña de fiscalización en predios agrícolas y packings, para que se cumpla la normativa laboral sobre la materia, donde los empleadores deben proporcionar los elementos de protección necesarios al trabajador, como gorros legionarios, bloqueadores solares y otros.

“Es un deber de los empleadores velar por la salud y seguridad de todos sus trabajadores. En caso de no hacerlo se exponen a multas que van desde los $447 mil a los casi $3.000.000, por infracciones, por ejemplo, por no proporcionar información suficiente sobre el correcto uso y manipulación de residuos tóxicos, no proporcionar alimentos para ser consumidos en el lugar del trabajo, no proporcionar condiciones adecuadas e higiénicas de alojamiento. Además, de multas por no escriturar los contratos de trabajo».

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estiman de 2 a 3 millones de casos de trabajadores y trabajadoras con cáncer de piel por año, a nivel mundial. Esto, debido a la exposición excesiva y/o acumulada de radiación ultra violeta, ya sea de fuentes naturales o artificiales, que produce efectos dañinos a corto y largo plazo especialmente en ojos y piel.

Este riesgo se da principalmente en trabajos al aire libre con exposición directa al sol, presentándose con mayor frecuencia en los rubros de la agricultura, construcción, minería, transporte y pesca, donde los daños pueden ir desde quemaduras solares, queratitis actínica y alteraciones de la respuesta inmune, hasta fotoenvejecimiento, cataratas a nivel ocular y tumores malignos en la piel.

Consejos Campaña “Trabaja seguro este verano”

Radiación solar es mayor en la mañana entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, proteger la piel durante este periodo.

Limitar tiempo de actividad laboral bajo el sol. Tratar de estar a la sombra por periodo de tiempo prolongado.

Aplicar crema con filtro solar sobre cara, cuello, manos, antebrazos, orejas y en cualquier parte del cuerpo expuesta. Usar producto con un factor de protección solar (SPF) de 30 o 50 al menos.

Aplicar filtro solar antes de salir al aire libre. Aplicar producto cada 2 horas en otros momentos durante el día.

Usar anteojos para el sol con filtro ultravioleta, ya que se pueden sufrir daños a la vista como consecuencia de una prolongada exposición al sol.

Utilizar ropa adecuada (de preferencia oscura) para proteger el resto del cuerpo y que cubra la mayor cantidad posible. Se recomienda usar tanto camisa como pantalón largos de punta tupido, y de algodón u otras que permitan una adecuada ventilación.

Usar casco que cubra las orejas, la cara, las sienes y parte posterior del cuello. Puede añadirse una tela para cubrir cuello y orejas.