Con gran participación se inauguró Biblioparadero del sector de Pichi

Promover la lectura entre la comunidad es una premisa en la Administración del Alcalde Roberto Torres Huerta y del Concejo Municipal, principalmente entre los estudiantes más pequeños.

Bajo ese marco, durante todo este año se han realizado todo tipo de actividades relacionadas con esta materia, todo enmarcado en el programa Regional de Lectura, una iniciativa que desarrolla la SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, contando con el fundamental apoyo del municipio local.

Entre las variadas actividades que se han efectuado, se han instalado una serie de “Biblioparaderos” en variadas localidades de la comuna, con el objetivo de ofrecer todo tipo de libros a los vecinos, quienes pueden utilizar estas obras, llevándoselas a sus hogares, para luego devolverlas al mismo lugar y también traer nuevos libros a este novedoso lugar.

Hacienda Alhué, Población Ignacio Carrera Pinto, San Alfonso y Villa Alhué son algunos de los sectores que cuentan con estos Biblioparaderos, los que desde ahora tendrán uno más, con el paradero que se inauguró días atrás en la localidad de Pichi, específicamente en la esquina del callejón Las Acacias.

En una pequeña, pero hermosa ceremonia se habilitó este Biblioparadero, en el que los vecinos de esta zona podrán acceder a variadas y entretenidas obras literarias.

En la jornada de inauguración asistió el Alcalde Roberto Torres Huerta; además de las directoras de las Escuelas de Pichi y Hacienda Alhué, Gloria Cerda y María Soledad Martínez respectivamente, aparte de funcionarias del Departamento de Educación, de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y de la Biblioteca Pública Municipal. De la misma manera, se contó con la participación de estudiantes y profesores de ambos establecimientos educacionales.

“Estamos muy contentos, porque ya tenemos 8 Biblioparaderos en la comuna, lo que quiere decir, que en algunos paraderos de las localidades y en Villa Alhué, hemos instalado libros para que los vecinos vayan leyendo, para que los vecinos vayan culturizándose y educándose, porque sabemos que lamentablemente, por diferentes factores, leemos muy poco en Chile y Alhué no es la excepción”, destacó el edil.

Complementando que “a mi juicio debiéramos dejar los libros exentos de IVA, porque son muy caros y no todos pueden tener acceso a ellos. Por lo tanto, es importante que podamos leer, ya que así nos vamos educando”.

De igual forma, el jefe comunal recalcó el desarrollo de estos Biblioparaderos. “Esta iniciativa, a través de DIDECO, con el apoyo de la biblioteca, con todos los equipos municipales y con los establecimientos educacionales nos tiene muy contentos, porque ha ido dando un muy buen resultado. Los vecinos se llevan los libros, pero después de algunas semanas están de regreso y están disponibles para el resto. Así que hacemos la invitación a que sigan utilizando los Biblioparaderos, porque lo que queremos es que haya mayor cantidad de lectura entre los adultos, los jóvenes y niños de Alhué”.

Se debe consignar, que durante esta ceremonia se realizó la premiación del Concurso Literario escolar “Lo que me pasó en Alhué”, algo que fue muy valorado por el Alcalde Torres. “Mis felicitaciones a cada uno de los niños, niñas y adolescentes por haber participado en esta actividad, lo que quiere decir que podremos tener el día de mañana algunos escritores en nuestra comuna”.

A continuación presentamos los 3 primeros lugares de cada una de las categorías que participaron de este concurso literario.

Categoría de 8 a 9 años:

1er lugar Javier Viera Viera, de la Escuela Hacienda Alhué, con el cuento “La Diosa Toda Poderosa”; 2º puesto Javier Santibáñez Quintanilla, del Liceo Sara Troncoso, con el cuento “El Caballo Embrujado”; 3ª posición para Moisés Bustos Castro, con el cuento “La Casa del Diablo”.

Categoría de 10 a 11 años:

1er lugar Emilio Quiroz Galleguillos, de la Escuela Barrancas de Pichi, con el cuento “El Tuetué”; 2º puesto José González Jaque, también de la Escuela Barrancas de Pichi, con el cuento “Alhué pueblo de Brujos”; 3ª posición para Carolina Alcamán Arraño, de la Escuela Hacienda Alhué, con el cuento “El Diablo”.

Categoría de 12 a 14 años:

1er lugar para todo el 6° Básico de la Escuela Hacienda Alhué, con el cuento “Los huesitos del cacique Albalalhué”; 2º puesto Isidora Núñez Quiroz, de la Escuela Barrancas de Pichi, con el cuento “La Llorona”; 3ª posición para Kevin Moscoso Césped, de la Escuela Hacienda Alhué, con el cuento “El toro bola de fuego”.