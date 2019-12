Ministro Walker realiza balance de los últimos incendios forestales: “Acá hay una intencionalidad que no vamos a permitir”

“Queremos hacer un llamado a toda la comunidad, a todos los chilenos, ayúdenos a prevenir, el mejor incendio es el que no se produce. Vienen meses de verano y necesitamos que cuando vean una fumarola de humo o cuando vean a alguien queriendo causar algún incendio llamen al 130 de Conaf”. Este fue el llamado que realizó el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, a la comunidad en medio del balance que realizó junto a Conaf y Corma respecto de los últimos incendios que han afectado a diversas regiones del país, siendo Valparaíso uno de los más complicados.

Ante esta situación, el secretario de Estado manifestó que, si bien el cambio climático ha contribuido en la generación de incendios forestales que no estábamos acostumbrados, hay un nivel de intencionalidad nunca antes visto. “Vamos a perseguir con todo el rigor de la ley a los delincuentes que le están provocando un daño irreparable al país. Acá hay una intencionalidad que no vamos a permitir. Nosotros contábamos con las altas temperaturas, contábamos con la baja humedad relativa, contábamos con que íbamos a tener estas condiciones climáticas, pero no contábamos con la alta intencionalidad de incendios que estamos viendo”, explicó Walker.

En lo que va de la temporada, se registra un 300% más de hectáreas afectadas por incendios respecto del periodo anterior. Esto se traduce en que se han registrado 2.378 incendios y se han consumido 15.203 hectáreas.

Para hacer frente a este escenario se ha dispuesto un presupuesto de cerca de $63.000 millones, 238 brigadas de Conaf, 2.515 brigadistas y 56 aeronaves. Esto se complementa con el esfuerzo que ha realizado el sector privado y que permiten que se encuentren operativas más de 100 aeronaves y más de 5.000 brigadistas en todo el país.

Por su parte el director ejecutivo de Conaf, José Manuel Rebolledo señaló que “tenemos desplegados más de 900 guarda parques en todos los parques y reservas, estamos con vigilancia permanente y eso se complementa con los más de 2.500 brigadistas desplegados entre Arica y Magallanes. Además, junto al sector privado estamos trabajando con más de 400 comunidades en las zonas de interfaz para prevenir las condiciones adversas ante un incendio”.