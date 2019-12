Entra en vigencia ley que permite cambio de sexo registral y Registro Civil ya suma 921 peticiones

Fuente: Emol.com

Este viernes entró en vigencia la ley de Identidad de Género, y el Registro Civil ya suma casi mil peticiones a lo largo del país para llevar a cabo el cambio de sexo registral. La normativa en cuestión permite así que toda persona, cuya identidad de género no coincida con su sexo biológico y nombre registral, pueda solicitar su rectificación en oficinas habilitadas para este trámite.

Fue el pasado 16 de diciembre cuando el Registro Civil abrió el trámite de reserva de hora para el cambio de sexo registral, contabilizándose a la fecha un total de 921 solicitudes de audiencias. De este grupo, 136 ceremonias están programadas para hoy. Al respecto, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, señaló que esta nueva ley favorecerá a todos los que requieran ser reconocidos en su identidad: «Esta ley, en la que trabajamos mucho, nos permite cumplir un anhelo de una comunidad que estaba postergada, que estaba invisibilizada». «Nosotros, muchas veces apegados a las tradiciones culturales pasadas, no nos damos cuenta de realidades que existen en nuestra sociedad. Este paso, por eso, es muy importante, porque se trata de ejercer un derecho para que la persona sea quien es, de acuerdo a su identidad personal, y no necesariamente, en este caso, al sexo biológico con el cual nació», indicó el secretario de Estado. Y agregó: «Por lo tanto, esta ley no sólo permite el cambio de nombre, que ya es algo extraordinariamente relevante, sino que permite también el reconocimiento de derechos en distintos ámbitos, como la salud, el trabajo y otros». Entre los requisitos que se piden para el cambio de sexo registral está contar con la mayoría de edad y no tener vínculo matrimonial vigente. Así también, si la persona es extranjera, debe tener inscrito su nacimiento en Chile, así como acreditar permanencia definitiva.