Realizan reunión de coordinación para eventos masivos de fin de año

El gobernador de Melipilla, Javier Ramírez, encabezó la reunión de coordinación para ajustar directrices de eventos masivos de fin de año.

En la actividad, que se realizó en los últimos días en la gobernación, estuvieron presentes representantes de Carabineros y del municipio local.

La autoridad provincial explicó que este encuentro se gestó ante solicitudes de eventos masivos. “Faltando pocos días para el término del año, nos reunimos con los actores de la seguridad, con los servicios públicos para poder tener una fiesta tranquila, en paz con seguridad.Es por lo mismo habiéndose ingresado algunas solicitudes de eventos masivos, estamos coordinando para que haya la mejor seguridad para todos los vecinos de la provincia de Melipilla”.

A la vez agradeció “el trabajo que está realizando OS-10, Carabineros, las municipalidades de Melipilla y Curacaví, que día a día están hace una gran labor para tener unas fiestas de fin de año seguras”.

Por su parte, el capitán de Carabineros, Alfredo Rodríguez, sostuvo que el objetivo del encuentro “es tener un criterio común y poder compartir las experiencias anteriores, y así tener una estrategia clara para poder llevar esta fiesta”.

Agregó que “van a haber controles de Carabineros, siempre atingente a lo que se está viviendo, y pudimos hacer lineamientos de la directrices que tendremos durante este fin de año”.

El jefe de Seguridad Municipal de Melipilla, Sergio Escobar, hizo un “llamado a la gente a que se comporte, los que conducen que no beban; los que transiten ebrios, que no lo hagan por la vía pública, porque reviste mucho riesgo, principalmente, en los caminos rurales. Todos los años tenemos los mismos inconvenientes, afortunadamente no hemos tenido accidentes graves, y por eso hacemos este llamado. Vamos a tener servicios de fiscalización, en todas las rutas de la comuna”.

Finalmente, el suboficial mayor, Alfonso Catalán, del OS 10 indicó que “acordamos fiscalizar la seguridad privada, con el fin de poder ver el funcionamiento y que los eventos masivos estén ajustados a lo que la ley dice y verificar lo que es directiva de funcionamiento en lo que es el cumplimiento de la seguridad privada en cuanto a cantidad de guardias y sus acreditaciones”.