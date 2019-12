Vecinos Cinema Food y Kharma valoraron la actuación del alcalde y la mayoría de los concejales de la comuna

Durante la sesión de concejo en que se revisaban las patentes de alcoholes, el Alcalde de Talagante, Carlos Álvarez, ofreció la palabra a un representante de la comunidad disconformes, tanto con el proceder de “Cinema Food” como del restauran “Kharma”, con el propósito de escuchar las razones esgrimidas por los vecinos en sus constantes reclamos frente a ambos locales.

Ignacio Espinoza, vecino de Esmeralda con Arturo Prat, quien habló a nombre de sus vecinos por las molestias provocadas por el local “Kharma” explicó algunas de las razones esgrimidas por la comunidad. “Básicamente que es un restaurant que está funcionando como discothec, entonces, todos los vecinos estamos bastante molestos con la situación porque nuestra calidad de vida se ha visto muy deteriorada por el accionar de ellos”.

El atribulado vecino pidió revisar la situación, por cuanto en dicho local “trasgreden todas las normas que puedan para funcionar así” e indicó que ellos les han pedido “que funcionen como debe ser y no entienden”, ya que la comunidad no busca que cierren en local. “Nosotros como junta de vecinos, no nos oponemos a que trabajen y funcionen como restaurant, genial porque le da vida a la zona, pero que no nos dejen dormir”, añadió Ignacio Espinoza.

Asimismo, el vecino subrayó cómo durante el concejo, los administradores poco contribuyeron con su situación. “Ellos mismos se dispararon a los pies: empezaron a atacar al alcalde, a los funcionarios municipales, a la PDI, a los Carabineros, hasta los bomberos, le dispararon a todos los vecinos que no tenían patentes, que robaban, en vez de defender su punto. Se echaron a todos encima, entonces, actuaron muy mal, igual como hacen funcionar su local, no respetan a nadie y ese es el problema base”.

De igual modo, Jorge Escobar Cadenas, vecino de Cinema Food, reclamó por ruidos molestos, incivilidades varias, utilización de su frente como estacionamiento y la pérdida de árboles frente a su entrada. “Lo que tratamos con nuestra participación en el concejo fue informarle al señor alcalde y a los señores concejales de qué manera este local afecta gravemente la tranquilidad de muchas familias, de muchos adultos mayores entre ellos, quienes son protegidos por una ordenanza decretada por este mismo concejo”.

“Estimamos que el concejo municipal estuvo a la altura de las circunstancias, porque se escuchó a los vecinos, no se vulnere el buen vivir y las cosas se hagan bien. Estamos en un momento en que la opinión de la gente se ha fortalecido y quienes están en cargos públicos debe mirar a las personas, que se termine al ‘amistocracia’ y los privilegios para ciertas personas”, dijo Jorge Escobar, quien compartió que lo acordado ha significado para sus vecinos y su familia “un alivio” e indicó que esta es la forma de proceder porque hay muchos vecinos que no lo hacen por temor.

“Estamos muy conformes y agradecidos por acoger nuestra opinión y respetar nuestro sano derecho a la tranquilidad”, acotó Jorge Escobar.