Concejo Municipal de Talagante revocó patentes a locales “Cinema Food” y “Karma” por afectar tranquilidad de vecinos

Una medida que recogió plenamente el clamor ciudadano adoptó el Honorable Concejo Municipal de Talagante, presidido por el Alcalde Carlos Álvarez, llevando consigo tranquilidad y buen vivir a las familias del sector calle Esmeralda, población Seguro Social y pasajes contiguos. Vecinos y vecinas de este tradicional sector del centro no lo estaban pasando nada de bien, a raíz de ruidos molestos hasta altas horas de la madrugada varios días de la semana, problemas relacionados a la ingesta de alcohol e incivilidades asociadas.

Fue así como un grupo de afectados llegó hasta la sesión de concejo municipal en la que se revisan las patentes de alcoholes, como cada seis meses, para hacer presente su malestar con “Cinema Food”, ubicado en calle Esmeralda 600, y el local “Kharma” de Esmeralda 711. Así, tras escuchar a los vecinos cercanos a ambos establecimientos, el Concejo Municipal de Talagante rechazó prorrogar patente al Restobar Karma y en el caso de “Cinema Food” le canceló una de sus patentes para evitar ruidos molestos.

“En este sentido el acalde ha planteado la línea de que tenemos que privilegiar el bien común, la seguridad, la tranquilidad de los vecinos, la seguridad y en este sentido hemos adoptado las medidas correspondientes para el caso”, fundamentó el Concejal Sebastián Rosas. En tanto, Patricio Huerta compartió criterios con su joven colega e indicó que “esto se venía advirtiendo hace rato, los vecinos reclamaban y bueno no podemos tener una buena convivencia con ruidos molestos, donde tengamos, por ejemplo, 70 u 80 vecinos que no pueden dormir en la noche, eso es injusto”, acotó.

En tanto, al término de una prolongada sesión de concejo, el Alcalde de Talagante fue objeto, no sólo del malestar de los administradores de uno de los locales comerciales afectados por la medida, quienes denostaron a viva voz a la autoridad por la decisión adoptada, alegando disparidad en el criterio utilizado, no obstante, tener un variado registro de sanciones a su local por distintas situaciones. Sin embargo, Carlos Álvarez se mostró satisfecho con la medida, por cuanto a su juicio, existieron razones fundadas para proceder de esta manera, por la mayoría de los integrantes del Concejo Municipal.

Hoy día los tiempos han cambiado y una de las cosas fundamentales tiene que ver con escuchar. Nosotros tenemos decisiones, tenemos autoridad y hay que ejercerla conforme a nuestros criterios y a nuestros valores. Y después ya esto va cambiando, va variando, cada 6 meses se tienen que volver a ver estas renovaciones y a mí me parece que lo que se ha votado hoy día es justamente escuchando a los vecinos, porque los vecinos son a quienes nosotros nos debemos”, sostuvo el Alcalde Carlos Álvarez.

Seguidamente, el Alcalde de Talagante fundamentó la certeza con se fundaron los rechazos en el otorgamiento de ciertas patentes en ambos casos. “He tomado las decisiones fundadamente y créame muy tranquilo. Yo creo que los vecinos necesitaban tranquilidad, no ha habido buena convivencia en ambos casos de las patentes que tuvimos rechazo, que es un rechazo relativo porque sólo en uno de los casos es música en vivo, porque ya no se soporta el ruido, y el otro caso es la noche, así que me parece bien, es escuchar a la gente”, subrayó Carlos Álvarez.